Karina Jelinek sorprendió al cancelar su casamiento y separarse de Flor Parise

La confirmación de una separación siempre genera sorpresa, y más aún cuando se trata de una figura pública que parecía haber encontrado estabilidad. Este es el caso de Karina Jelinek, quien decidió aclarar de una vez por todas su situación sentimental y anunciar que está nuevamente soltera.

El anuncio, Karina Jelinek, lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió un mensaje corto pero contundente: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”. Con esas palabras, despejó cualquier duda sobre su vínculo con Florencia Parisé, su pareja durante seis años.

La noticia llegó después de meses cargados de rumores y señales de que algo no estaba funcionando. Desde publicaciones ambiguas hasta situaciones polémicas, todo parecía anticipar que el final era inevitable, aunque ninguna de las dos protagonistas lo había confirmado hasta ahora.

En junio pasado, Karina Jelinek había compartido un mensaje en sus historias en el que hablaba de querer alejarse de “una persona tóxica”. Aunque más tarde borró la publicación y negó que estuviera relacionada con su vida privada, la frase quedó resonando y muchos la interpretaron como una pista sobre el mal momento que atravesaba su relación.

Poco tiempo después, un episodio con su perrita volvió a poner a Karina Jelinek en el centro de la escena. La denuncia de que habían dejado encerrado a su animal desató especulaciones que también involucraban a Florencia Parisé. Sin embargo, la conductora prefirió no profundizar y se limitó a retractarse.

Con la confirmación actual, queda claro que las tensiones venían de larga data. Personas cercanas aseguran que esta vez la ruptura es definitiva y que, más allá del cariño compartido, los problemas fueron más fuertes que los proyectos en común.

La historia de amor entre ambas había comenzado en 2017, cuando se conocieron trabajando juntas. Lo que empezó como amistad se transformó con el tiempo en un romance que decidieron mantener en secreto al principio. Para 2019, la relación ya estaba consolidada, aunque siempre optaron por un perfil bajo.

Pese a los planes de casamiento y los años compartidos, las diferencias y los celos fueron minando el vínculo. Así, una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo llega a su fin, dejando a Karina Jelinek en una nueva etapa personal, con la decisión de priorizar su bienestar y empezar de cero.