Mario Pergolini habló de su supuesta burla a Andy Kusnetzoff: “Sos un nabo”

La televisión y la radio argentina volvieron a ser escenario de un fuerte cruce de interpretaciones. Un gesto de Mario Pergolini en su programa de Vorterix desató una ola de comentarios en redes sociales y en la prensa, donde muchos lo señalaron por haberse burlado de Andy Kusnetzoff que días atrás se quebró al aire al hablar de la situación social del país.

La polémica creció rápidamente y el tema ocupó lugar en varios medios, que reprodujeron la versión de que Mario Pergolini había ridiculizado un momento de profunda sensibilidad. Sin embargo, este viernes, el histórico conductor decidió aclarar lo ocurrido y explicar en detalle el contexto de su reacción, que, según afirmó, nada tenía que ver con la situación de su colega.

Con su estilo directo y sin rodeos, Mario Pergolini desmintió la versión que circuló. Aseguró que su gesto respondía a un episodio viral vinculado al universo del streaming, específicamente a los llamados Mernosketti, un grupo de jóvenes conocidos en redes. La referencia fue hacia Mernuel, amigo del streamer Moski, quien semanas atrás protagonizó un emotivo momento al anunciar su retiro.

“Lo único que hablamos fue de ese tema”, explicó Mario Pergolini en su programa. Relató que al inicio del ciclo recordó aquel episodio y bromeó al respecto, lo que fue sacado de contexto. “Vos podés ir para atrás y verlo, está en YouTube. No se tienen que quedar con un recorte”, señaló, apuntando contra quienes difundieron la versión sin chequear.

El conductor también expresó su malestar por el accionar de la prensa, que lo increpó por algo que, según dijo, jamás ocurrió. “Me empiezan a hostigar de por qué me había burlado de Andy, y yo realmente no entendía de qué me estaban hablando”, relató con ironía. Para él, la polémica nació de la falta de información y la necesidad de generar enfrentamientos mediáticos.

Además, lanzó una dura frase contra quienes instalaron la acusación: “Si vos sos un nabo que la vida te dio nada más que para tirar tiros a otro y con eso vivir, entiendo que no quieras averiguar más, pero está el video”. Con esas palabras dejó en claro su enojo por la amplificación de un tema inexistente.

No obstante, Mario Pergolini reconoció que, debido a su estilo crítico y provocador, no sorprendía que muchos creyeran la versión original. “Yo podría haber hecho algo así, pero no lo hice. Ni siquiera estaba en mi cabeza”, admitió, intentando ponerle un cierre definitivo al asunto.

De este modo, el conductor buscó despejar dudas y desligarse de un conflicto que reavivó su histórica rivalidad con Andy Kusnetzoff. Para Mario Pergolini, el episodio no pasó de un malentendido que creció por la velocidad de las redes y la superficialidad de ciertos enfoques periodísticos.