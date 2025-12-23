Un importante robo domiciliario se registró el lunes 21 en una casa ubicada sobre la calle Comodoro Rivadavia, en el barrio Juan Manuel de Rosas II de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén.

Según la denuncia, la propietaria se había ausentado del domicilio durante la tarde y, al regresar en horas de la noche, se encontró con que delincuentes habían ingresado a la vivienda y sustraído numerosos elementos.

Cómo fue el hecho

De acuerdo a la información recabada por personal policial, los autores del robo rompieron un candado de un portón que da acceso al patio de la casa.

Ingreso y escape con un vehículo

Una vez dentro del predio, los delincuentes forzaron una puerta de acceso a la vivienda y, presuntamente utilizando un vehículo, cargaron los objetos robados para luego darse a la fuga.

Entre los elementos sustraídos se encuentra una motocicleta Honda 150 cc de color roja, además de electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

Elementos robados

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría 52 de Centenario, los ladrones se llevaron:

Un Smart TV Samsung de 55 pulgadas

Un televisor LG

Una consola PlayStation 3

Una notebook marca Lenovo

Un taladro eléctrico

Dos teléfonos celulares

Una cámara filmadora

La policía inició actuaciones para intentar identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos.

Intervención policial e investigación

El hecho es investigado por efectivos de la Comisaría 52, que realizaron las primeras diligencias en el lugar y tomaron declaración a la damnificada. Hasta el momento no se informó sobre personas demoradas.