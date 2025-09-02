Lionel Messi se lució con su look en su retorno a Argentina: las fotos

Lionel Messi volvió a pisar suelo argentino y, como suele ocurrir cada vez que aparece en público, no solo se habló de fútbol. El capitán de la Selección atrajo todas las miradas en su arribo por el look elegido: un conjunto total black que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes y marcó tendencia en la previa de los partidos ante Venezuela y Ecuador.

La elección fue minimalista pero con detalles de estilo que no pasaron inadvertidos. El rosarino lució un pantalón negro de corte recto y una camisa en la misma gama, complementada por una chaqueta amplia con bolsillos al frente. El conjunto, de silueta relajada, transmitía comodidad pero también la sofisticación que lo distingue en cada aparición pública.

Para completar el outfit, Lionel Messi sumó un par de zapatillas negras con las tres tiras blancas de Adidas, un guiño deportivo que lo conecta con lo que más le gusta. Esa combinación entre lo clásico y lo casual fue uno de los detalles que más comentarios despertó entre los fanáticos que siguen cada movimiento de su estilo personal.

Sin embargo, el accesorio que más llamó la atención fue el bolso que llevó en la mano. Se trató de un modelo de lujo en gris claro con detalles negros, diseño estructurado y herrajes metálicos de la exclusiva firma Hermès. Una pieza que se roba el protagonismo por su valor y exclusividad.

El precio del accesorio no pasó inadvertido: 99.000 dólares, según trascendió en la página web oficial de la marca. Un número que sorprendió a muchos, aunque no resulta extraño tratándose de una figura que, además de ídolo deportivo, se ha convertido en referente de moda y estilo en cada lugar donde aparece.

El arribo de Lionel Messi coincidió con el inicio de la concentración de la Selección en el predio de la AFA, donde el plantel se prepara para afrontar dos compromisos claves de Eliminatorias. Aun así, el costado deportivo quedó momentáneamente en segundo plano frente al impacto que generó su look sobrio y elegante.

De esta manera, Lionel Messi volvió a dejar en claro que, con el pasod el tiempo, comenzó a darle una mayor entidad a lo estético. Es por eso que se mete en el mundo de la moda y trata de jugar con distintos looks para lucirse incluso cuando no tiene la pelota en los pies.