Rodrigo de Paul y Tini Stoessel suspendieron su casamiento: los polémico motivos

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parecía haber recuperado la estabilidad después de meses de idas y vueltas. Tras mostrarse juntos en Europa y Miami, los rumores sobre un casamiento en diciembre en Argentina comenzaron a tomar fuerza. Sin embargo, una inesperada revelación dio un giro total a la historia y encendió nuevamente la polémica.

La bomba estalló en DDM cuando Mauricio D’Alessandro sorprendió con un dato que contradecía todo lo que se venía diciendo en los últimos días sobre la boda entre ambos. “No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para DDM. ¡Y no me hagan hablar más!”, aseguró el abogado. Sus palabras dejaron helados a los presentes y obligaron a replantear la conversación en vivo.

Mariana Fabbiani, al frente del ciclo, no ocultó su sorpresa y le consultó directamente sobre las razónes de esta decisión de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento pero no se casan firmando?”. Para llevar algo de calma a los fanáticos de la pareja, el abogado aclaró: “No va a haber firma”.

La noticia contrasta con la versión que había circulado días atrás, donde se hablaba de planes nupciales ya confirmados. Este cambio de escenario volvió a instalar dudas sobre el verdadero estado de la relación y, sobre todo, respecto a la confianza que existe entre ambos para no sellar el vínculo de forma legal.

Vale recordar que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habían anunciado su separación en agosto de 2023. Sin embargo, nunca rompieron del todo, ya que mantuvieron encuentros privados y una relación intermitente. Con el tiempo, la cantante tomó la iniciativa y dejó en claro que no quería perderlo, lo que abrió el camino a la reconciliación que hoy atraviesan.

Ante esta situación, ambos confiaron en que el casamiento sería la mejor vía para poder volver a retomar su relación de la mejor manera. Por lo pronto, hay que tomar con pinzas la declaración del abogado. Es que más allá de que no haya una firma que los una legalmente, puede existir una unión simbólica que los lleve a organizar una celebración de igual manera.