Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor: confirmó romance con una exmodelo

Roberto Pettinato volvió a dar que hablar tras confirmar públicamente su noviazgo con la exmodelo Jimena Heredia. La noticia se conoció a partir de un posteo en su cuenta de Instagram que no tardó en volverse viral entre sus seguidores.

En la publicación, el conductor y exsaxofonista de Sumo compartió una foto íntima con la chica y escribió una frase inspirada en Luis Alberto Spinetta: “Toma el tren hacia el sur y usa la boina roja (ponele). Gracias Spinetta”. En la imagen, ambos posaron con complicidad y detrás se destacaba un cuadro con la figura de Eva Duarte de Perón.

La revelación no pasó inadvertida y rápidamente fue tomada por programas de espectáculos como LAM (América TV), donde se profundizó en la identidad de Heredia y los inicios de este inesperado vínculo. Según trascendió, el romance habría nacido en un evento social, cuando fue ella quien tomó la iniciativa de acercarse al conductor.

La noticia se conoció a partir de un posteo en su cuenta de Instagram que no tardó en volverse viral entre sus seguidores

“Se encontraron en un evento y ella se lo encaró. Desde ese día no se separaron más”, contaron en el ciclo televisivo. El propio Pettinato aseguró que “están felices y muy contentos juntos”, confirmando así el momento personal que atraviesa.

Sobre la nueva pareja, la asesora de imagen Matilda Blanco recordó que trabajó junto a Heredia en los años 90 y 2000, cuando la modelo alcanzó notoriedad antes de radicarse en México. Hoy, instalada nuevamente en Argentina, volvió a ser noticia por su relación con el polémico conductor.

“Celebración todos los días. ¿Pensaron que era una frase hecha? No. Es real”, escribió Heredia junto a una imagen romántica

Heredia también compartió fotos con Pettinato en sus redes sociales, donde expresó el entusiasmo por esta etapa. “Celebración todos los días. ¿Pensaron que era una frase hecha? No. Es real”, escribió junto a una imagen romántica. Las muestras de afecto se multiplicaron, con seguidores que dejaron mensajes de apoyo y ternura hacia la pareja.

El anuncio llega después de varios años en los que Pettinato se mantuvo sin una pareja conocida públicamente. Su último vínculo formal había sido su matrimonio con Karina El Azem, entre 2007 y 2013, con quien tuvo a sus hijos Lorenzo y Esmeralda.