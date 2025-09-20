Mauro Icardi y la fortuna que paga por el colegio de los hijos de la China Suárez

En medio de tensiones familiares y viejos conflictos sin resolver, la escolarización de los hijos de la China Suárez volvió a poner a todos en boca de la opinión pública. La actriz compartió en sus redes sociales que Rufina, Magnolia y Amancio ya comenzaron las clases en Turquía, pero lo que parecía una simple novedad terminó convirtiéndose en un foco de controversias.

El detalle que despertó sorpresa no fue únicamente el traslado a un país lejano, sino también el hecho de que el costo de la educación de los niños corre por cuenta de Mauro Icardi. El futbolista, que actualmente se encuentra instalado en Estambul, es quien cubre los gastos del colegio privado elegido por la China Suárez para sus tres hijos.

Se trata de The British International School of Istanbul, una institución de prestigio internacional a la que concurren alumnos de diversas nacionalidades, pero en la que casi no hay estudiantes turcos. Este establecimiento es el mismo al que asistieron en su momento las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, un condimento extra que no pasó desapercibido para los programas de espectáculos.

La cifra que se maneja para las cuotas anuales del colegio no es menor. Según la información publicada en la página oficial, los aranceles van desde los 18.150 dólares hasta los 49.050, dependiendo del nivel académico. Además, existen modalidades de pago trimestral, que varían entre los 6.050 y los 16.350 dólares.

A los montos de las cuotas se suman gastos adicionales como la tarifa de solicitud, fijada en 1250 dólares, y una matrícula única de 5500 dólares. En conjunto, se trata de un paquete económico que para la mayoría sería imposible de afrontar, aunque para el delantero del Galatasaray parece ser apenas un esfuerzo menor.

La noticia causó malestar en el entorno de Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, quien aseguró no haber sido consultado acerca de la decisión de escolarizar a sus hijos en Turquía. Su abogado, Máximo Petracchi, expresó públicamente que la medida debería haber sido consensuada, ya que se trata de un derecho compartido entre ambos progenitores.

Yanina Latorre, panelista de televisión, aportó su visión sobre el tema y señaló que la China Suárez actúa de manera calculada al exponer esta situación en redes. “Es provocadora, porque sabe lo que va a generar”, opinó en su programa, al tiempo que remarcó lo insólito de que sea otro hombre quien financie la educación de los hijos de la actriz.

Por el momento, Benajmín Vicuña habría decidido no emprender acciones legales inmediatas, aunque no descarta evaluar los pasos a seguir. Desde su entorno prefieren mantener la calma, pero insisten en que este tipo de decisiones debería resolverse con diálogo y no con sorpresas publicadas en redes sociales.