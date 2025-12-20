Martín Palermo está en el estadio de San Nicolás viendo la final de la Copa de Campeones entre Estudiantes y Platense, en medio de rumores respecto al interés de Boca por ir en serio por el técnico del conjunto de la ciudad de La Plata, Eduardo Domínguez.

Hace horas, el presidente Pincha, Juan Sebastián Verón, fue consultado respecto a la posibilidad que el ex jugador del club dirija a la primera división y el dirigente respondió: “Está acumulando méritos”.

Las especulaciones están a la orden del día porque se ha reflotado el interés de Boca por el actual conductor de Estudiantes. Pero lo cierto es que Palermo también es simpatizante de la institución de la capital de la provincia de Buenos Aires.

Su último trabajo

El ex delantero viene de tener su primera experiencia en la primera división de Brasil, dirigiendo a Fortaleza que terminó descendiendo, pero después de una gran campaña bajo el mando del argentino que tuvo la posibilidad de continuar en el vecino país, pero decidió salir para esperar otra chance en la elite.

Medios cercanos a la actualidad de Estudiantes aseguran que Domínguez no dirigirá en el país, sino es en Estudiantes, pero el mercado de pases recién se está activando y cada uno hace su juego.