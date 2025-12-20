Una mujer del barrio Textil, en La Banda, denunció haber descubierto material de abuso sexual infantil en el teléfono que intentaba comprarle a un vecino. El acusado llevó el dispositivo hasta la vivienda para concretar la venta, pero cuando la posible compradora revisó la galería encontró videos.

Según la denuncia formalizada ante la Comisaría Nº 15, la mujer tomó capturas de pantalla para preservar la evidencia. Entre el material identificó imágenes de su hija de 11 años y de la hija de una vecina, una adolescente de 14 años.

Al advertir el hallazgo, el hombre le arrebató el celular y escapó a pie.

Reacción vecinal e incendio de la vivienda

Horas después, un grupo de vecinos incendió la casa del sospechoso. De acuerdo con Nuevo Diario Web, el interior quedó destruido.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de La Banda y personal policial.

La mujer que realizó el hallazgo sufrió una descompensación tras ver las imágenes y recibió atención médica. Luego, junto a la madre de la adolescente de 14 años, formalizó la denuncia.

La versión que dio el acusado

El señalado posteriormente se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial. Allí negó que el dispositivo contuviera material ilegal y aseguró que había vendido el celular dos días antes, mediante un acuerdo de pago diario de $5.000.

Denunció, además, amenazas y la destrucción de su vivienda. La Policía de Santiago del Estero mantiene abierta la investigación.

Otra línea de contexto: desarticulan red internacional

En simultáneo, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI) y la fiscal Daniela Dupuy informaron la detención preventiva de tres personas en una causa por distribución internacional de material de abuso sexual infantil.

La operación, denominada “Operación Dori”, incluyó allanamientos autorizados por la jueza Bárbara Moramarco Terrarosa en nueve domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Se secuestraron dispositivos electrónicos y soportes informáticos para peritaje forense.

Según los reportes judiciales, se hallaron imágenes y videos intercambiados a través de grupos de Signal, con nombres como “Hots niñes”, “bebes” y “madreehijoactivo2”.

El caso se inició tras una alerta de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España, que detectó chats dedicados a la comercialización global de estos archivos.

Lo que se investiga ahora

La fiscalía especializada busca:

Identificar a nuevas víctimas

Analizar dispositivos secuestrados

Determinar responsabilidades penales

Prevenir riesgos de fuga o entorpecimiento

En el caso de La Banda, las denunciantes acercaron capturas y esperan medidas judiciales sobre el contenido.