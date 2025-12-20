La Municipalidad de Centenario confirmó que un caño de 315 milímetros sufrió una rotura que afecta el suministro de agua en la Zona Sur.

Según el organismo, el personal de Saneamiento se abocó a la reparación durante la tarde de este sábado.

El municipio no informó plazos de restitución del servicio, pero adelantó que los trabajos continúan en el sector.

Vecinos apuntan a obras del acueducto

Residentes del área afectada señalaron que el inconveniente comenzó el viernes, cuando se realizaban tareas de conexión del acueducto para el Barrio 11 de octubre, en el sector de ex Ruta 234 y calle 0.

Obras hídricas en expansión

El acueducto para el barrio 11 de octubre forma parte de las ampliaciones de infraestructura hídrica planificadas en la ciudad.

La conexión se ejecuta para mejorar el abastecimiento en un sector en crecimiento.