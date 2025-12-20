En el tramo final de la discusión del Presupuesto 2026, el oficialismo perdió un capítulo que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, aprobadas con amplio respaldo político durante el año y luego vetadas por el presidente Javier Milei.

El Poder Ejecutivo había defendido la eliminación de esas normas bajo el argumento de que implicaban incrementos en el gasto público incompatibles con el déficit cero.

Sin embargo, datos recientes de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) señalan que el impacto fiscal previsto no supone montos de difícil cobertura frente al resto de decisiones tributarias incluidas en el propio proyecto oficial.

El contexto fiscal: ingresos resignados

Según el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta pérdidas fiscales superiores por otras vías:

baja de Ganancias empresarias

reducción de Bienes Personales

recorte de impuestos internos a electrónica y automóviles

disminución de retenciones a determinados granos

baja de contribuciones patronales dentro del capítulo laboral

eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles

regímenes de blanqueo y alivio fiscal

Estas decisiones, señala la OPC, representan volúmenes más significativos que el gasto asociado a Discapacidad y Universidades.

Discapacidad: Proyecciones de hasta 0,42% del PBI

La ley de emergencia en Discapacidad impulsa cambios en:

condiciones de acceso a pensiones

mecanismo de actualización

aranceles a prestadores

La OPC simuló escenarios considerando la proyección de inflación 2026 (10,1%) y nuevas altas.

Según el informe:

el número de beneficiarios podría aumentar entre 493.000 y 946.000 personas

el refuerzo fiscal proyectado sería de $1.889.371 millones a $3.627.495 millones

Eso representa entre 0,22% y 0,42% del PBI, incluyendo:

$278.323 millones para compensación a prestadores

$7.160 millones para talleres de producción

Universidades: proyección del 0,23% del PBI

Simulación del impacto presupuestario

El informe de la OPC evaluó el impacto fiscal del financiamiento universitario tomando como referencia 2025, extrapolable a 2026 en términos reales.

La estimación oficial indica:

$1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI

La cifra no contempla variaciones futuras en becas estudiantiles, pero sí incorpora: