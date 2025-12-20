Dos mujeres resultaron heridas este viernes en el barrio porteño de Constitución, luego de que un poste de cartelería de la autopista 25 de Mayo se desprendiera y cayera sobre el techo del vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con información proporcionada por el SAME a Noticias Argentinas (NA), las víctimas circulaban en un Peugeot 208 negro cuando se produjo el impacto.

Intervención de Bomberos y asistencia médica

Las mujeres, de 24 y 48 años, quedaron atrapadas dentro del auto. Personal de Bomberos de la Ciudad intervino en el rescate y determinó su derivación al Hospital Ramos Mejía para una evaluación clínica.

Fuentes oficiales no informaron aún el estado de evolución médica.

Corte parcial y tareas de remoción

En apoyo operativo participaron voluntarios de San Telmo, efectivos de la Policía Comuna 1 Sur, agentes de Defensa Civil y personal de Alumbrado Público.

El tránsito se interrumpió de manera parcial para permitir las tareas de remoción y aseguramiento de la zona, con el objetivo de evitar nuevos incidentes.