Sábado 20 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Seguridad urbana

Bomberos y SAME rescataron a dos mujeres tras la caída de un poste de la Autopista 25 de Mayo

El incidente ocurrió este sábado en Constitución, cuando un poste de cartelería de la autopista 25 de Mayo se desplomó sobre un Peugeot 208. Las víctimas, de 24 y 48 años, fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Ramos Mejía.

Por Nicolás Alvarez
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 17:35
Dos mujeres resultaron heridas este viernes en el barrio porteño de Constitución, luego de que un poste de cartelería de la autopista 25 de Mayo se desprendiera y cayera sobre el techo del vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con información proporcionada por el SAME a Noticias Argentinas (NA), las víctimas circulaban en un Peugeot 208 negro cuando se produjo el impacto.

Intervención de Bomberos y asistencia médica

Las mujeres, de 24 y 48 años, quedaron atrapadas dentro del auto. Personal de Bomberos de la Ciudad intervino en el rescate y determinó su derivación al Hospital Ramos Mejía para una evaluación clínica.

Fuentes oficiales no informaron aún el estado de evolución médica.

Corte parcial y tareas de remoción

En apoyo operativo participaron voluntarios de San Telmo, efectivos de la Policía Comuna 1 Sur, agentes de Defensa Civil y personal de Alumbrado Público.

El tránsito se interrumpió de manera parcial para permitir las tareas de remoción y aseguramiento de la zona, con el objetivo de evitar nuevos incidentes.

