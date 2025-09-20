La picante reacción de Camila Galante por los rumores de Leandro Paredes y Evangelina Anderson

El mundo del espectáculo y el deporte volvió a cruzarse en medio de un rumor explosivo que sacudió las redes sociales y los programas de espectáculos. En el centro de la escena quedaron involucrados Evangelina Anderson, recientemente separada y Leandro Paredes, con su pareja como tercera protagonista involuntaria.

El origen del escándalo se remonta a las últimas semanas, cuando un medio publicó que Evangelina Anderson, ya distanciada de Martín Demichelis, habría tenido un acercamiento con Leandro Paredes. Aunque la versión fue desmentida, la sola circulación de la noticia fue suficiente para alterar la agenda social y sembrar desconfianza.

Uno de los episodios más comentados fue la ausencia de Camila Galante en una gala de moda organizada por la revista Caras. La modelo tenía todo listo para aparecer en la foto principal junto a destacadas figuras, pero finalmente no se presentó. Según contó Paula Varela en Intrusos, la decisión estuvo vinculada directamente con el impacto emocional que le provocó el rumor.

“Camila estaba en shock”, detalló la periodista, al explicar que Camila Galante prefirió bajarse del evento tras pedir explicaciones a su pareja. Aunque al día siguiente ambos fueron vistos juntos en una salida al teatro, la situación dejó en claro que el comentario mediático generó un momento incómodo en la pareja.

El tema no terminó ahí. En la misma transmisión se revelaron otros condimentos del evento: entre las invitadas se encontraba Morena Moreno, cuñada del propio Martín Demichelis, en medio de las versiones que lo vinculan con una joven DJ. Esa coincidencia reforzó la idea de que la noche estaba marcada por rumores cruzados y miradas indiscretas.

Mientras tanto, en el streaming Bondi Live, el periodista Santiago Riva Roy agregó más leña al fuego al referirse al comportamiento de Leandro Paredes fuera de la cancha. Aseguró que el futbolista tendría fama de infiel y que sus salidas con amigos incluirían encuentros en casas privadas con mujeres, tanto del medio como anónimas.

Estas declaraciones abrieron un debate sobre la vida personal del jugador y el lugar que ocupa Camila Galante en medio de la tormenta mediática. Casados desde 2017 y con tres hijos en común, ambos han intentado mostrarse unidos, aunque los rumores no parecen darles tregua.

Finalmente, el notero dejó una reflexión que resumió el malestar generalizado: “No está bueno cuando la mujer queda relegada en su rol de madre y el hombre aparece en otros escenarios”. Una frase que, lejos de apagar el escándalo, lo dejó instalado en la conversación pública.