El polémico comentario de Cinthia Fernández a Mariana Brey: “Sos bastante…”

Los debates políticos en los medios suelen dejar cruces inesperados, y eso fue lo que ocurrió entre Mariana Brey y Cinthia Fernández en Fractura Expuesta, el ciclo de Carnaval Stream. En medio de un análisis sobre la situación judicial que involucra a Karina Milei, la discusión escaló hasta convertirse en un tenso ida y vuelta que terminó con una frase filosa de Cinthia.

Todo comenzó cuando Mariana Brey, fiel a su estilo, defendió la figura presidencial con un razonamiento que sorprendió a sus compañeras: “Con una mano en el corazón, realmente me cuesta mucho pensar, y no lo digo desde un lugar termociega, que el Presidente pueda tener conocimiento de algo semejante. Porque lo veo y lo siento una persona honesta y transparente. Entonces, me cuesta un montón. Por eso yo realmente creo que esto pudo o no haber pasado, Dios quiera que cuanto antes, la justicia dé una explicación y nos muestre“.

La periodista sostuvo que el accionar judicial había sido rápido y que era una oportunidad para recuperar credibilidad. “Y me parece que esto es una gran oportunidad”, insistió. Allí intervino Cinthia Fernández con una visión crítica: “Los políticos se tienen que reivindicar”.

A lo que Mariana Brey no se quedó atrás y amplió: “No, pero la justicia también, porque se ha tomado diecisiete años para otras causas. Entonces, me parece que es una gran oportunidad porque la gente necesita, los ciudadanos necesitan tener fe y entender que, al menos, hay una justicia que te puede responder”.

El contrapunto creció cuando Cinthia Fernández le señaló con ironía y en un tono polémico: “Pero vos sos bastante puntillosa con el tema de la honestidad y siempre lo resaltás. ¿Por qué no resaltás que no hubo una actitud honesta para con la gente que lo eligió y está haciendo el esfuerzo? Honesta en salir a dar la cara, en las chicanas que siguen existiendo, pero es un tipo que la mano en la lata la castigó desde lo discursivo y no lo está haciendo efectivo. O sea, creo que vos y un montón de gente que lo eligió y lo votó, lo eligió por eso".

Ante la tensión, la periodista buscó cerrar la grieta en el estudio: “Yo creo que tendrían que haber salido a comunicar de forma clara y no haberse escondido. Eso sin dudas, no tendrían que haber hecho silencio”.

De esta manera, Mariana Brey volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez con Cinthia Fernández como contraparte, dejando claro que en su paso por los medios cada intervención suya genera chispazos y termina siendo el foco de filosos comentarios que aumentan la tensión en el mundo del espectáculo.