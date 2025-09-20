“Ella sufre”: La China Suárez atraviesa una fuerte crisis en Turquía

En medio de su vida en Turquía, Eugenia “La China” Suárez volvió a ser el centro de un intenso revuelo mediático. Lo que parecía un simple gesto cotidiano terminó desatando una polémica que hoy repercute en su vida personal y en su relación con los padres de sus hijos.

Todo comenzó cuando la China Suárez compartió un video en el que mostraba a sus hijos aprendiendo palabras en turco, como parte de su proceso de adaptación al país. Sin embargo, ese material generó una reacción inesperada de Benjamín Vicuña, quien cuestionó públicamente la decisión, dejando entrever diferencias en torno a la crianza.

Benjamín Vicuña se mostró en desacuerdo y esa postura avivó rumores de nuevos roces entre ambos. Para muchos, se trató de una discusión innecesaria, pero no por eso menos resonante. El episodio fue rápidamente tomado por los medios y multiplicó la atención sobre la situación de la ex Casi Ángeles.

El tema llegó a los programas de espectáculos, donde las opiniones no tardaron en dividirse. Ángel de Brito, con su estilo directo, aprovechó para trazar comparaciones con otras figuras del medio como Pampita y Wanda Nara, trayendo nuevamente a escena viejos enfrentamientos.

En un ida y vuelta con Moria Casán, el conductor sostuvo que la China Suárez atraviesa momentos de sufrimiento más profundos que sus colegas. “Ella sufre más que Wanda y que Pampita. Se irrita con los cronistas, con Twitter, hace descargos. La gente que es libre, es libre”, opinó.

Moria, por su parte, aportó su visión sobre la actriz y la defendió con firmeza. Para la diva, la China Suárez no responde a un libreto ni actúa por estrategia mediática, sino que vive su vida con libertad y autenticidad. “Yo la veo regia, libre. Nadie caga a nadie si el otro no quiere, mi amor. ¡Qué se la agarran con la mina!”, expresó sin filtros.

Moria Casán también destacó que, a diferencia de sus detractoras históricas, Suárez supo mantener su estilo sin ceder ante el escrutinio público. En su mirada, ese enigma y esa independencia son parte del sello que la actriz transmite, más allá de las críticas.

Entre disputas familiares, debates mediáticos y miradas encontradas, lo cierto es que el presente de la actriz en Turquía no está exento de turbulencias. Aun así, entre las voces que la cuestionan y quienes la respaldan, su figura sigue generando un magnetismo indiscutible.