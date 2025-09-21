Escándalo: Eros Ramazzotti quiso besar a Evangelina Anderson y ella lo humilló

Evangelina Anderson atraviesa un momento personal de cambios profundos. Tras separarse de Martín Demichelis, la modelo disfruta de su soltería después de casi veinte años en pareja. En ese nuevo contexto, viajó a Milán junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de esta última para participar de la Semana de la Moda. Lo que parecía un viaje entre desfiles y reuniones terminó derivando en una escena inesperada con Eros Ramazzotti como protagonista.

El grupo compartió un almuerzo distendido con la empresaria Milca Gili, y fue allí donde apareció el reconocido cantante italiano. Con su carisma y popularidad, Eros Ramazzotti se integró a la reunión mientras todos recorrían las calles de la ciudad. Entre risas y música, incluso se filmaron cantando algunos de los éxitos del artista, lo que generó complicidad y un ambiente festivo que pronto se viralizó en redes sociales.

En ese clima de alegría, la actitud del músico llamó la atención. Cada vez más cercano a Evangelina Anderson, decidió ir un paso más allá e intentó besarla frente a todos. La reacción de la argentina fue contundente: se agachó con rapidez, esquivó el gesto y dejó en claro que no estaba dispuesta a corresponderlo. El momento, lejos de pasar inadvertido, quedó registrado en video y multiplicó los comentarios en las redes.

Lo más llamativo fue que Eros Ramazzotti no se dio por vencido e incluso insistió apenas segundos después. Nuevamente buscó concretar un acercamiento, y otra vez Evangelina Anderson lo frenó de manera elegante pero firme. La escena, que arrancó carcajadas en el grupo, fue compartida por Gili en sus historias de Instagram con una frase que resumía la situación: “Alguien se enamoró…”.

Aunque la incomodidad fue evidente, Evangelina decidió manejar el episodio con distancia y prefirió retirarse del lugar. Su gesto no solo marcó los límites de la situación, sino que también reforzó la imagen de una mujer que, en esta nueva etapa de su vida, busca priorizar su autonomía y dejar atrás las especulaciones mediáticas que la rodean desde hace años.

El video no tardó en volverse viral y reavivó un costado polémico del cantante. Es que no es la primera vez que muestra interés en mujeres del espectáculo argentino. En 2021, en medio del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Yanina Latorre contó en LAM que el intérprete también había intentado acercarse a la empresaria.