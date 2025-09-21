En el Barro 2 en Netflix: cuándo se estrena la segunda temporada

El fenómeno de las ficciones carcelarias argentinas sigue pisando fuerte y Netflix no piensa soltar esa carta ganadora. Tras el suceso internacional de En el barro, el spin off de El Marginal, la plataforma confirmó que habrá una segunda temporada que promete volver a sacudir a la audiencia. La primera entrega había logrado un récord que pocos esperaban: lideró el ranking mundial de series de habla no inglesa y se ubicó en el Top 10 de más de 40 países.

Aquella recepción fue la que terminó de consolidar el interés global por la historia de Gladys Guerra, conocida como “La Borges” e interpretada por Ana Garibaldi. En el penal femenino de La Quebrada se desarrolló un relato atravesado por la violencia, la resistencia y la construcción de identidad dentro del encierro. El foco estuvo puesto en un grupo de mujeres que, bajo el nombre de “Las embarradas”, supieron ganarse un espacio en la narrativa que nació en El Marginal y que se expandió con contundencia.

Lo cierto es que esa primera temporada logró capturar al público con apenas ocho episodios, gracias a un elenco que combinó experiencia y sorpresas. Nombres como Valentina Zenere, Rita Cortese, Cecilia Rosetto, Lorena Vega y Juana Molina se mezclaron con el debut actoral de María Becerra y la presencia de Alejandra “Locomotora” Oliveras, aportando frescura y potencia dramática a la trama.

El impacto fue tal que la continuación no tardó en ponerse en marcha. Aunque Netflix todavía no reveló la fecha oficial, todo indica que En el barro 2 podría aterrizar en el verano de 2026. La certeza radica en que los nuevos capítulos ya están grabados, lo que alimenta la expectativa de los fanáticos que aguardan ansiosos su regreso.

Una de las grandes novedades de esta segunda temporada es la incorporación plena de la China Suárez. Su personaje, Nicole, una escort de lujo que termina tras las rejas, apenas había tenido participación en la primera parte, lo que dio pie a rumores sobre escenas eliminadas. Sin embargo, fue la propia actriz quien confirmó que su historia tendrá verdadero desarrollo recién en esta nueva tanda de episodios.

Además de ella, la producción sumará figuras de peso al elenco. Verónica Llinás se pondrá en la piel de una antagonista clave, mientras que Victorio D’Alessandro y Charo López aportarán nuevas líneas narrativas. También se supo que el papel de la recordada Alejandra “Locomotora” Oliveras crecerá en protagonismo, transformándose en uno de los más esperados por el público.

Con este panorama, En el barro 2 se perfila como uno de los estrenos argentinos más importantes dentro del catálogo internacional de Netflix. El desafío será mantener la intensidad de la primera temporada y demostrar que la fuerza de “Las embarradas” sigue intacta. Y, por lo pronto, todo parece indicar que así será.