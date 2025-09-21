Accidente de Thiago Medina: las fotos más impactantes que salieron a la luz

El delicado estado de salud de Thiago Medina sigue generando enorme preocupación. El ex Gran Hermano de 22 años protagonizó un violento choque en moto contra un auto en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, y desde entonces permanece internado con pronóstico reservado. Ahora, salieron a la luz las fotos del accidente en las que se puede ver en detalle cómo ocurrió el hecho.

En el transcurso de la semana, Thiago Medina tuvo que ser intervenido en más de una ocasión debido a las lesiones que sufrió en la colisión. Mientras tanto, empezaron a circular en redes sociales supuestas imágenes del siniestro que luego fueron desmentidas por su familia y sus amigos más cercanos. Daniela Celis, madre de sus hijas, y Camila Deniz, su hermana, aclararon públicamente que muchas de esas fotos eran falsas. También sus excompañeros del reality, Nacho Castañares y Julieta Poggio, se sumaron para frenar la difusión de ese material.

Sin embargo, en las últimas horas aparecieron registros auténticos del accidente que impactaron de lleno en la opinión pública. El medio Semanario Actualidad difundió las primeras imágenes reales del hecho ocurrido sobre la Ruta 7, a la altura de la calle La Providencia, alrededor de las 19.50. Allí se observa cómo la moto en la que viajaba Thiago Medina circulaba a gran velocidad antes de colisionar con un Chevrolet Corsa.

De acuerdo con testigos, el automóvil habría activado las luces de giro para doblar justo antes del impacto, lo que terminó desencadenando la tragedia. Si bien aún resta determinar si hubo una maniobra indebida por parte del conductor, el video publicado muestra con claridad el desenlace del siniestro.

El saldo para el joven fue gravísimo: los médicos le extirparon el bazo, debieron atender lesiones en pulmón e hígado y constataron múltiples fracturas en la zona torácica. A raíz de estas complicaciones, Medina ya fue sometido a dos operaciones de urgencia en menos de una semana.

Por lo pronto, un dato alentador llegó con el último parte médico: el hecho de que haya pasado la noche sin fiebre permitió avanzar con una segunda cirugía, considerada de alto riesgo y con varias horas de duración. Por el momento, la expectativa está puesta en su evolución y en la fuerza con la que enfrenta este duro momento.