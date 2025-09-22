Tom Holland, el actor que da vida a Spider-Man, ha sufrido una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la próxima película 'Spider-Man: Brand New Day'. Según fuentes cercanas, el golpe no es grave, pero ha obligado a Holland a tomar un descanso de varios días para recuperarse.

La productora Sony, responsable del filme, tiene previsto reunirse el próximo lunes para decidir cómo continuará el rodaje tras esta pausa imprevista. La película es una de las apuestas más importantes del estudio para los próximos años, ya que la entrega anterior, 'Spider-Man: No Way Home' (2021), se convirtió en la película más taquillera de Sony con 1.910 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Además, 'Spider-Man: Brand New Day' representa un proyecto clave para Marvel Studios, que co-produce el largometraje junto a Sony. Este será su único estreno cinematográfico antes de la llegada de 'Avengers: Doomsday', prevista para diciembre de 2026.

En esta nueva entrega, la dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton, quien reemplaza a Jon Watts, director de las tres películas anteriores protagonizadas por Holland. El elenco también cuenta con la incorporación de Mark Ruffalo, que retomará su papel de Hulk.

La lesión de Holland pone en pausa temporal una producción que genera grandes expectativas, tanto por su éxito comercial previo como por su importancia estratégica en el universo Marvel.