Rusher King llega a Neuquén para presentar su primer álbum “Casa 11": todo lo que tenés que saber

Este sábado 26 de septiembre, Rusherking, uno de los artistas más destacados y versátiles de la escena musical argentina, aterriza en Mood Live, en la ciudad de Neuquén, para presentar oficialmente su esperado álbum debut de estudio: Casa 11.

El show forma parte de una ambiciosa gira nacional que lo lleva por las principales ciudades del país, incluyendo Tucumán, Rosario, Córdoba, Mendoza, y que culminará en el icónico Teatro Ópera de Buenos Aires, el próximo 29 de noviembre. Además, el artista ya confirmó que cruzará fronteras, con futuras fechas en Chile, México y Uruguay.

En el escenario neuquino, Rusherking desplegará un show cargado de emoción, energía y nuevos sonidos. Interpretará en vivo las canciones de Casa 11, un disco que marca un antes y un después en su carrera por su diversidad sonora y lírica, además de repasar sus grandes hits como Además de mi", "Ahora dime" y "Perfecta".

Las entradas ya están a la venta, y se espera una gran convocatoria de fanáticos que siguen su evolución desde sus inicios en el freestyle hasta su consolidación como uno de los artistas pop más influyentes del país.

De Santiago del Estero al mundo

Rusherking, cuyo nombre real es Thomas Tobar, nació en Santiago del Estero en 2000 y comenzó su camino musical en las plazas, participando del circuito de freestyle argentino. Su talento y estilo propio lo llevaron a destacarse rápidamente, y en pocos años se transformó en una figura clave del nuevo pop urbano nacional.

Con colaboraciones junto a artistas como María Becerra, Tiago PZK, Duki y FMK, Rusher fue construyendo un sonido cada vez más personal. Casa 11, disponible desde el 14 de mayo en todas las plataformas, representa la madurez de esa búsqueda artística.