El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que están considerando múltiples alternativas de financiamiento para respaldar al gobierno de Javier Milei. Según Bessent, Argentina es un “aliado sistémicamente importante” dentro de América Latina, y el país norteamericano hará todo lo que esté dentro de su mandato para apoyar la estabilidad y el desarrollo argentino.

En una serie de mensajes publicados en la red social X, Bessent detalló que entre las opciones para estabilizar la economía argentina se encuentran líneas de swap, compras directas de divisas y la adquisición de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro estadounidense. Además, destacó que las oportunidades para la inversión privada en Argentina continúan siendo amplias y manifestó su convicción de que el país “volverá a ser grande”.

El funcionario estadounidense reiteró su respaldo a la agenda de disciplina fiscal y reformas impulsadas por el presidente Milei, considerándolas esenciales para romper con la prolongada historia de declive económico que ha sufrido Argentina. También recordó que en abril ya había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la administración del mandatario.

Bessent anunció que este martes se encontrará con Milei en Manhattan para continuar las conversaciones y fortalecer la cooperación bilateral.

Tesoro de EE.UU. garantiza apoyo financiero a Argentina de Milei

Por su parte, el presidente argentino expresó su reconocimiento hacia Scott Bessent y al expresidente Donald Trump por el apoyo constante al pueblo argentino. Milei resaltó el esfuerzo realizado en los últimos dos años para revertir un siglo de decadencia y enfatizó que “quienes defienden las ideas de la libertad deben trabajar juntos para el bienestar de sus pueblos”. Confirmó además su encuentro con Bessent en Nueva York el próximo martes.