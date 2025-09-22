Animal llega a Neuquén con su nuevo disco “Legado”: una noche de metal puro en Mood Live

La histórica banda de metal argentino A.N.I.M.A.L. se presentará el próximo domingo 28 de septiembre a las 21 hs en Mood Live, Neuquén capital, en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum “Legado”. El show promete ser una explosión de fuerza, energía y mensaje, con un sonido crudo y directo, fiel a la vieja escuela que caracteriza a la banda liderada por Andrés Giménez.

“Legado” es un disco que marca el regreso al metal más visceral, sin ediciones ni filtros. En palabras del propio Giménez: “Regresamos al sonido crudo y vivo sin ediciones de por medio, letras contundentes basadas en la realidad que vivimos, sin olvidarnos de nuestra lucha de reivindicación indigenista. Nuestra memoria viva, nuestro mensaje reflejado en sana locura, energía, fraternidad. Somos y seremos siempre parte de esta cultura que elegimos y estamos aquí para seguir luchando y dejar nuestro legado, por los que están, por los que ya no están y por los que vendrán”.

Con una trayectoria que los vincula estrechamente a lo mejor del metal nacional e internacional, A.N.I.M.A.L. convoca a un público fiel y eufórico que vibra con cada presentación en vivo. Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse a través de www.protickets.com.ar o en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40, Neuquén capital.