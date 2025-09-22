Mathías Espíndola, un joven uruguayo de 27 años que permanecía desaparecido en Argentina, fue finalmente encontrado en buen estado de salud en la provincia de Córdoba. Tras varios días de incertidumbre, las autoridades dieron por concluida la búsqueda.

El viernes 5 de septiembre, Espíndola llegó a Argentina con la intención de conseguir trabajo en Córdoba. Sin embargo, al conocer que la remuneración ofrecida era inferior a la que recibía en Uruguay, decidió extender su estadía unos días más antes de regresar a su país.

El martes 9 de septiembre, el joven se comunicó con su madre para informarle que se dirigía a la terminal de ómnibus para volver a Uruguay, pero nunca llegó a su destino. Esta situación activó una intensa búsqueda que incluso contó con una alerta emitida por Interpol.

Una cámara de seguridad captó a Espíndola caminando hacia la ruta 19 en un parque de Río Primero, desde donde continuó su camino hacia Gualeguaychú. La Policía provincial acudió al lugar, lo rescató y lo mantuvo protegido hasta que sus hermanos, quienes también se encontraban en Argentina, llegaron para reunirse con él.

Aunque las circunstancias exactas del incidente siguen bajo investigación, se sospecha que Espíndola pudo haber sido víctima de un robo que le impidió comunicarse con su familia para informar su situación.