Narcoencomiendas: cayó una banda en Puerto Madryn con droga valuada en más de $54 millones

Una organización narco que operaba en Puerto Madryn fue desbaratada en las últimas horas tras una investigación conjunta entre fuerzas provinciales y federales. El operativo concluyó con la incautación de 6,5 kilos de marihuana y 1 kilo de cocaína, todo por un valor estimado superior a los 54 millones de pesos.

La investigación comenzó en la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chubut, cuyos agentes detectaron un patrón en el envío de encomiendas sospechosas desde Buenos Aires hacia la Patagonia. Lo que parecía un circuito de logística comercial ocultaba un flujo constante de sustancias ilegales.

Con apoyo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), y bajo directivas de la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Gelvez, se amplió la pesquisa. El dato clave: la droga salía del norte del país, pasaba por Buenos Aires y llegaba a Chubut camuflada entre paquetes de correspondencia.

Durante los allanamientos realizados en Puerto Madryn, los efectivos lograron el arresto de seis personas, entre ellas, la presunta jefa de la banda, y secuestraron los estupefacientes mencionados. Según fuentes de la investigación, el valor callejero de la droga incautada supera los 54 millones de pesos, una cifra que confirma el nivel de actividad comercial del grupo.

El golpe más fuerte se dio en simultáneo en Buenos Aires, donde la PFA irrumpió en una vivienda del Barrio Ramón Carrillo. Allí, se detuvo a un hombre que oficiaba como remitente de las encomiendas y se incautaron dosis fraccionadas de marihuana listas para la venta.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo de Guillermo Lleral, por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.