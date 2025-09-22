Viedma: imputan a un vecino por lesiones culposas tras el ataque de su perro a una mujer

La justicia de Río Negro formuló cargos, en la mañana de este lunes, contra un hombre por las lesiones que su perro le ocasionó a una vecina del barrio Los Fresnos, en Viedma. El hecho ocurrió el 23 de junio pasado, cuando el animal —un Border Collie de pelaje blanco y negro— salió de la vivienda de su dueño e ingresó al patio interno del domicilio de la víctima, ubicado en la misma cuadra. Allí mordió a la mujer en la rodilla derecha, provocándole una lesión que requirió atención médica en el hospital y posteriormente en un sanatorio privado.

Durante la audiencia la Fiscalía describió el episodio y presentó los elementos probatorios que sustentan la imputación por lesiones leves culposas. Entre ellos se incluyó la denuncia de la mujer, quien relató que al día siguiente del ataque volvió a encontrarse con el mismo perro en la vereda, frente a su casa. Además, recordó que no era la primera vez que advertía al dueño sobre el comportamiento del animal. Los certificados médicos constataron una lesión leve con un tiempo de curación estimado en siete días, y se sumó un informe policial que corroboró la existencia del perro y su circulación sin control por la vía pública.

La Fiscalía sostuvo que la conducta atribuida al dueño del animal se encuadra en el delito de lesiones leves culposas, conforme a lo establecido en los artículos 45, 89 y 94 inciso primero del Código Penal. La acusación se basa en la presunta negligencia del imputado al no evitar que el perro saliera de su propiedad ni respondiera a los reiterados reclamos de los vecinos. El hecho generó preocupación en el barrio, donde se reiteraron pedidos de mayor control sobre animales sueltos y medidas preventivas para evitar nuevos incidentes.

La defensa pública que representa al imputado no presentó objeciones a la formulación de cargos y adhirió al plazo de investigación penal preparatoria, que se extenderá por cuatro meses. El juez de garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura formal de la causa, que ahora deberá avanzar en la recolección de pruebas, testimonios y peritajes complementarios.

Desde el Ministerio Público se reiteró que los dueños de mascotas deben garantizar que no representen un riesgo para la comunidad, y que la negligencia en el cuidado puede derivar en sanciones penales.