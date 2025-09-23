Daniela Celis habló del delicado estado de Thiago Medina: “Los pulmones están…”

La preocupación por la salud de Thiago Medina no cesa y se incrementa con el paso de las horas. El ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva tras el accidente de moto que sufrió en Moreno, y en medio de la incertidumbre, su expareja y madre de sus gemelas Aimé y Laia, Daniela Celis, decidió grabar un video para contar cómo atraviesa el momento y pedir una vez más cadenas de oración por lo compleja que es su situación a esta hora.

“Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución”, comenzó diciendo Daniela Celis, visiblemente conmovida en sus stories de Instagram.

Acto seguido, la ex participante del reality hizo foco en la parte más delicada del cuadro clínico: “Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón… Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras”.

En el mismo mensaje apeló a la fe colectiva y pidió no bajar los brazos: “Creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todos y vamos a lograrlo. Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago”.

Previo a este posteo, Daniela había compartido otro posteo junto a Camilota, la hermana de Thiago Medina, donde actualizó la información médica: “Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos... El foco está en sus pulmones”. De esta forma, dejó en claro que la situación es crítica y que el esfuerzo de los médicos está concentrado en estabilizar la función respiratoria.

El accidente que lo dejó en este estado ocurrió cuando la moto que conducía impactó contra un automóvil en la zona de La Providencia, en Moreno. Según trascendió, el otro conductor habría realizado una maniobra indebida al doblar a la izquierda, algo que está siendo investigado por la Justicia.

Por lo pronto, Daniela cerró su video con un ruego claro: “Pido por favor que estemos unidos y pedir por la sanación de sus 2 pulmones”. Por su parte, Camila Deniz reforzó el mensaje y volvió a pedir apoyo en redes: “Necesitamos envolverlo en luz y fe”. La familia de Thiago Medina, en medio de la angustia, sostiene que la fuerza de la oración puede marcar la diferencia en este momento tan delicado.