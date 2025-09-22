Así reaccionó Marcelo Tinelli cuando le hablaron del mito del desodorante

El desembarco de Marcelo Tinelli en el universo del streaming promete generar ruido desde el primer minuto. El conductor decidió apostar a un nuevo formato con su ciclo Estamos de paso, que se transmitirá por la señal de YouTube Carnaval, donde ya se han dado encuentros mediáticos tan sorpresivos como el de Jorge Rial y Viviana Canosa. Sin embargo, lo que se llevó todas las miradas fue una escena cargada de tensión y humor que lo tuvo como protagonista.

La propuesta inicial de este nuevo proyecto incluye a varios integrantes históricos de su entorno, entre ellos Pachu Peña, con quien Marcelo Tinelli protagonizó una situación que rápidamente se viralizó. También lo acompañarán su primo “El Tirri” y algunas de sus hijas, en un esquema que mezcla la familiaridad con el entretenimiento digital.

En uno de los spots promocionales difundidos en redes sociales, Pachu se animó a llevar al frente una de las historias más comentadas alrededor de la figura de Marcelo Tinelli: el famoso “mito del desodorante”. La ocurrencia, planteada en tono de broma, dejó en evidencia que ese rumor sigue teniendo peso y puede provocar reacciones intensas.

El sketch comienza con Pachu Peña acercándose al conductor con la excusa de presentarle una idea para el programa. Su propuesta consistía en abrir un segmento titulado “Historias de desodorante”, un nombre que remite directamente a la leyenda urbana que lo persigue desde hace años. Para darle mayor picante, llevó en mano un desodorante de una reconocida marca y lo colocó junto a Marcelo Tinelli sobre la mesa.

En ese instante, la reacción fue inmediata. Tinelli, sentado y en un primer momento sorprendido, cambió rápidamente el gesto hacia la indignación. Su incomodidad quedó plasmada en la expresión de su rostro y en el silencio que precedió a su respuesta.

La provocación de Pachu Peña funcionó a la perfección: mientras él se retiraba con aire de satisfacción, Marcelo Tinelli terminó rompiendo el silencio con un exabrupto que reflejó que el tema, lejos de ser inocente, aún lo toca de manera personal. La frase que lanzó dejó claro que la broma no le causó gracia.

Este momento, breve pero intenso, fue suficiente para encender la curiosidad en redes sociales. El fragmento circuló rápidamente y los comentarios no tardaron en multiplicarse, alimentando nuevamente la polémica alrededor del rumor.

Con este debut, Marcelo Tinelli demuestra que en el mundo del streaming no hay espacio para lo políticamente correcto. Si algo queda claro, es que las viejas leyendas pueden encontrar un nuevo escenario para renacer y que, a pesar del tiempo, siguen generando reacciones explosivas.