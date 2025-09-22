Maxi López habló de la salud de su hijo Valentino: “Lo van a operar de…”

Maxi López regresó a la Argentina en medio de un momento delicado para su familia. El exfutbolista, que actualmente reside en Europa, confesó que decidió interrumpir su agenda para acompañar a su hijo mayor, Valentino, fruto de su relación con Wanda Nara. El adolescente de 16 años deberá someterse a una cirugía luego de una lesión que lo mantiene alejado de sus actividades habituales.

En diálogo con Puro Show, el exdelantero explicó con claridad el motivo de su llegada al país: “El mayor de mis chicos tuvo una lesión importante, así que vengo al país para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. Lo primordial es eso”, sostuvo. Con un tono serio, Maxi López remarcó que toda su energía está puesta en la recuperación de Valentino y en compartir tiempo con sus hijos.

El reencuentro se da después de varios meses sin poder verlos. “La última vez que los vi fue en enero. Ahora quiero dedicar estos días a ellos y después veremos qué pasa”, aseguró, dejando en claro que la prioridad es lo familiar. En ese sentido, reconoció que estaba ansioso por estar presente en este momento clave: “Quiero que salga la operación, que salga todo bien. Apenas me pude hacer una escapada vine, porque los extraño mucho”.

En paralelo a esta situación, en las últimas semanas circularon rumores sobre su posible participación en MasterChef Celebrity. Sin embargo, López le bajó el tono a las especulaciones. “Tengo buena onda con los productores, Wanda siempre está involucrada, pero todavía no hay nada confirmado. Primero quiero enfocarme en lo de Valentino y después, si me queda tiempo, me sentaré a hablar con Fede Lebrino (productor)”, señaló.

Además, desmintió cualquier conflicto económico o reclamo de pagos, como se había mencionado en algunos programas de televisión. “No estaba al tanto de eso. Con Wanda hablo todos los días, pero no hablamos de este tema. Vine para estar con los nenes, esa es la primera cosa”, aclaró.

Por lo pronto, su participación en el reality culinario queda en suspenso. El propio Maxi López lo confirmó: “Va a depender de cómo sea la próxima semana con la operación de Valentino. En base a eso veremos. Quiero que salga todo bien y después decidiré”.

Así, el exfutbolista dejó en claro que, más allá de las propuestas laborales, lo único que hoy ocupa su cabeza es la salud de su hijo y el acompañamiento en un momento crucial.