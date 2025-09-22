Thiago Medina preocupó a los médicos con su reacción: cómo sigue su salud

El pasado viernes, Thiago Medina debió ser sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad para reconstruir la parrilla costal, luego del accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre. Desde entonces, permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega bajo estrictos controles médicos y en estado crítico.

En las últimas horas, la preocupación se intensificó cuando los médicos detectaron un nuevo cuadro de fiebre, lo que obligó a modificar el tratamiento antibiótico y realizar estudios adicionales. Así lo informó la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa, donde confirmó que tanto la familia como el equipo de salud siguen de cerca cada signo de evolución.

El neumonólogo Carlos Luna brindó detalles sobre la situación en diálogo con Telefe. Según explicó, la cirugía torácica que atravesó Thiago Medina es de relevancia, pero en muchos casos no deja secuelas graves: “El pulmón suele regenerarse de manera favorable, y si logra superar esta etapa, puede tener una recuperación completa”.

Mientras tanto, sus seres queridos se turnan para acompañarlo en el hospital. Daniela Celis y los hermanos de Thiago Medina se mantienen a su lado, al igual que numerosos seguidores que se acercaron hasta Moreno para dejar mensajes, rosarios y estampitas como muestra de apoyo y fe en su recuperación.

El gesto más emotivo llegó de parte de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, quien compartió una conmovedora foto de Thiago Medina junto a una de sus hijas. “Los que puedan seguimos con la cadena de oración por Thiaguito”, escribió el salteño en sus redes sociales, donde el mensaje se viralizó rápidamente entre fanáticos y allegados.

El parte oficial del hospital indicó que la operación duró cuatro horas y media, que el paciente se mantuvo hemodinámicamente estable y que actualmente permanece con asistencia respiratoria mecánica, aunque con parámetros favorables. El pronóstico, no obstante, sigue siendo reservado.

La incertidumbre es grande, pero la esperanza no se pierde. Familiares, amigos y fanáticos confían en que la fuerza del joven y el apoyo de las oraciones sean determinantes en esta etapa crítica de su recuperación.

En las puertas del hospital, muchos aún permanecen en vigilia, aguardando novedades y transmitiendo su energía positiva. La expectativa está puesta en el próximo parte médico, donde se conocerá cómo responde el organismo de Thiago Medina en estas horas clave para su salud.