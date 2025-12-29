Desde que comenzaron las grabaciones de MasterChef, el vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas dejó de ser solo una coincidencia televisiva para transformarse en un ida y vuelta cada vez más sugestivo. Coqueteos en cámara, complicidad fuera del aire y varias apariciones juntos fueron construyendo una historia que ya muchos leen como algo más que amistad. Y, en las últimas horas, un comentario en redes volvió a sumar fuego a los rumores.

El influencer compartió una producción de fotos en Instagram con una frase cargada de romanticismo. Los seguidores reaccionaron de inmediato, pero la que terminó acaparando la atención fue Evangelina. Sin vueltas, comentó: “Mirá mi shippeo…”, dejando en claro que no solo se divierte con las versiones, sino que también juega a alimentarlas. La respuesta de Ian Lucas completó la escena y encendió todavía más las especulaciones: “Hola hermosa”.

Ese intercambio, breve pero cargado de guiños, se convirtió rápidamente en tema de conversación. Para muchos, fue el gesto más directo hasta ahora. No es la primera vez que el ida y vuelta se vuelve evidente: semanas atrás, ambos habían sido vistos a los besos en un boliche, y desde entonces, cada publicación compartida parece un paso más hacia el eventual blanqueo.

El origen del vínculo se remonta al certamen gastronómico. Entre desafíos, grabaciones largas y tiempos compartidos detrás de cámara, nació una química que los propios protagonistas nunca negaron. Evangelina Anderson siempre habló de “buena onda” y “amistad”, pero sus comentarios picantes dejan abierta otra interpretación. Ian Lucas, por su parte, se mueve entre el humor y la galantería, sin confirmar nada, pero tampoco desmintiendo.

A todo esto se suma el contexto personal de ella. Tras su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson quedó en el centro de todas las miradas. Cada gesto, cada salida y cada publicación se analiza al detalle. Y, en ese escenario, cualquier señal con Ian tiene un impacto mayor: para sus seguidores, no es casualidad que el coqueteo se vuelva cada vez más evidente.

Lo cierto es que el juego continúa y, lejos de apagar los rumores, ambos parecen disfrutar del misterio. Entre comentarios cariñosos, guiños públicos y recuerdos de aquella noche en el boliche, el vínculo crece a la vista de todos. Si es romance, amistad intensa o una mezcla de las dos cosas, por ahora solo ellos lo saben. Pero cada posteo nuevo deja la sensación de que el “shippeo” ya está mucho más cerca de convertirse en realidad.