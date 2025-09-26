Bautista Mascia mostró a quién le regaló la casa que ganó en Gran Hermano

El ganador uruguayo de Gran Hermano 2023/2024, Bautista Mascia, dejó en claro que su paso por el reality fue solo el inicio de una historia mayor. A través de sus redes sociales, el cantante reveló qué hizo con la vivienda que obtuvo como premio y conmovió a miles de seguidores al anunciar que no se la quedó para sí mismo.

Lejos de pensar en un beneficio personal, Bautista Mascia decidió transformar la casa en una herramienta de ayuda para otros. Su elección fue donar la propiedad a la Asociación Civil La Casita Trans, con sede en Córdoba, que acompaña a infancias y juventudes trans en diferentes procesos de inclusión y desarrollo.

En las imágenes que publicó, Bautista Mascia mostró el terreno donde se instalará la vivienda. Junto a la foto, escribió: “Hoy temprano fui a conocer el lote que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH”. De esta manera, compartió con sus seguidores un adelanto de lo que se convertirá en un espacio de referencia comunitaria.

La decisión no fue improvisada. Según explicó, la intención es que la casa sirva para que la organización tenga un lugar más amplio y adecuado desde donde continuar acompañando a quienes se acercan en busca de apoyo. “Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir ayudando a más personas”, expresó.

La respuesta de La Casita Trans no tardó en llegar. En sus redes, los referentes de la organización celebraron la visita de Bautista Mascia al terreno y remarcaron la magnitud del aporte: “Hoy nos visitó @bautimascia en el lugar donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”.

El mensaje continuó con un reconocimiento cargado de emoción. “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y tu humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un espacio abierto a la comunidad y al barrio”. Con esas palabras, destacaron la trascendencia del gesto solidario.

El proyecto ya comenzó a tomar forma y promete convertirse en un punto de encuentro y contención en Córdoba. Para la asociación, no se trata solo de un edificio, sino de un símbolo de pertenencia y de la posibilidad de seguir creciendo.

Así, lo que nació como un premio televisivo se transformó en un legado colectivo. Bautista Mascia demostró que la verdadera victoria va más allá del reality y se refleja en acciones que cambian vidas.