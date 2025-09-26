Thelma Fardín habló del triple femicidio en Florencio Varela: su duro mensaje

Thelma Fardín no dudó en alzar la voz tras conocerse el triple femicidio de Florencio Varela. Con un video que publicó en sus redes sociales, la actriz y activista compartió un descargo contundente en el que apuntó contra las autoridades y denunció la falta de perspectiva de género en la manera en que se aborda el caso.

El hallazgo de tres jóvenes asesinadas en condiciones estremecedoras encendió la alarma social. Se trataba de Brenda Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes habían desaparecido en La Matanza y fueron encontradas días más tarde sin vida en una vivienda. La investigación judicial avanza bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas narco, pero el nivel de violencia generó un reclamo social que encontró eco en la voz de Thelma.

“La ministra de la Nación dice que esto no tiene que ser tratado como violencia de género y, prácticamente, se lava las manos respecto de su responsabilidad, cuando es un delito de trata y narcotráfico, que son delitos federales, es decir, le pagamos el sueldo a ella para que se ocupe”, expresó la actriz en el inicio de su descargo.

Para Thelma Fardín, el trasfondo del crimen no puede disociarse de la violencia machista. “Es una cuestión de género porque se disputa sobre el cuerpo de las mujeres, no son tres tipos los que aparecieron quemados, torturados y descuartizados. Esto convierte a nuestros cuerpos, como dice Rita Segato, en territorio de soberanía de otros”, señaló con firmeza.

En su mensaje, también buscó aclarar el concepto de femicidio y cuestionar el clima actual. “El femicidio no es solo un asesinato por cuestiones de género, en eso tienen razón. Es producto de un entramado cultural e institucional que en este momento está plagado de discursos misóginos, violentos y de odio”, sostuvo.

La actriz además criticó directamente al presidente Javier Milei por su silencio. “El presidente habiendo pasado 24 horas no dijo nada, no dio el pésame, no mostró un solo gesto de empatía. Ciertos cuerpos, por su clase social, su orientación sexual, tienen menos valor, cierto sector de la sociedad reacciona con indiferencia o inclusive culpándolas a ellas”, lanzó con dureza.

De esta manera, Thelma Fardín concluyó con una frase que funciona como un llamado a la acción colectiva: “¿Nos vemos en la calle otra vez?”. Con esa invitación, dejó en claro que su mensaje busca no solo denunciar sino también movilizar, en un contexto donde el triple crimen de Florencio Varela volvió a encender todas las alarmas.