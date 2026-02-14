La cima de la zona A del Apertura 2026 está en juego por la 5ª fecha en Florencio Varela con la presentación como local de Defensa y Justicia ante el líder Vélez que llega al compromiso después de la resonante victoria ante Boca en Liniers.

A partir de las 22:15, el Halcón es local del Fortín con la posibilidad de pegar un salto grande en la tabla contra uno de los candidatos del semestre en el fútbol doméstico.

Ambos vienen de ganar el fin de semana, Defensa como visitante en Rosario de Newell’s, mientras que los dirigidos por Guillermos Barros Schelotto metieron un éxito de los que hacen ruido, en el José Amalfitani, ante el irregular Xeneize.

Pero el cruce en el Gran Buenos Aires con arbitraje de Fernando Echenique no será el único del último turno en la previa al fin de semana largo ya que, en Santa Fe, Unión esperará por San Lorenzo con el control de Ariel Penel a la salida del clásico porteño con Huracán que fue caída en Parque Patricios para los de Damián Ayude.

Franco Lorenzón debutará en la zaga central de San Lorenzo ante Unión en Santa Fe.

La apretada zona A no permite distracciones y el calendario invita a la rotación de todos los planteles que comienzan a sentir el desgaste del frenético inicio de competencia.

Se despidió Pizzini

Francisco Pizzini se despidió de Vélez porque será nuevo jugador del Emelec de Ecuador desde los próximos días. Sin espacio deportivo en el proyecto de Barros Schelotto, se inclinó por aceptar la oferta internacional para seguir con su carrera.

El extremo campeón con la camiseta de El Fortín tuvo palabras muy emotivas para despedirse de los hinchas que le agradecieron por lo hecho no sólo en el campeonato que obtuvo el club bajo la conducción de Gustavo Quinteros, sino también por haber sido un baluarte en la pelea por la permanencia.

Francisco Pizzini se despidió de Vélez y continuará jugando en el Emelec de Ecuador.

“La vida es cíclica, y espero no equivocarme… A veces uno no entiende por qué ciertos ciclos empiezan, ni por qué tienen que terminar. Solo siente. Y hoy, mientras escribo estas palabras con lágrimas en los ojos, siento muchísimo”, fue parte del texto que colgó el ex Independiente y Olimpo de Bahía Blanca. “Ojalá la vida nos vuelva a cruzar. Gracias por tanto. Siempre Vélez”, cerró.