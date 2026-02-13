En la previa del día de los enamorados las tiendas de Neuquén capital se llenan de clientes, algunos que dejaron para último momento la compra de los regalos para el ser amado y otros que van más decididos.

En diálogo con Noticiero Central por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, Esteban de Florería Inaun destacó que tienen para ofrecer "flores, ramos, peluches, chocolates, bombones y combos". La variedad deja abierta la posibilidad al cliente para que arme el regalo indicado.

Los precios varían pero también forman parte del abanico de posibilidades. Por ejemplo, una rosa importada (son las únicas que trabajan) "preparada con todos los detalles sale $35.000, es algo económico y quedás más que bien, es un lindo detalle" resaltó. Las combinaciones de peluche mas golosinas y una rosa varían entre $60.000 y $70.000.

Quiénes se la juegan más en la región

En cuanto a productos, los clásicos siguen siendo los más elegidos, en este caso las rosas. Pero Esteban explicó que "hoy los chicos, con el tema de las redes, también se vuelcan por ramos silvestres". La rosa sigue siendo la número uno, pero va perdiendo terreno de a poco, esto hace que no haya ninguna opción que se destaque sobre otra.

"Siempre el hombre compra más flores, las mujeres llevan para la casa pero ellos son los que más regalan. Algunos piden que sea anónimo, 'este va para un lado y este para otro', y por una cuestión profesional todo queda acá, la idea es vender y ofrecer un buen servicio" comentó entre risas.

Aquellos que deban salir a último momento a buscar el regalo, van a encontrar Florería Inaun con sus puertas abiertas el sábado 14. "Arrancamos hace casi 20 días preparando el Día de los Enamorados. No es solo un día específico, se trabaja con anticipación" comentó Esteban.

Mirá la nota completa: