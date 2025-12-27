Thelma Fardin y Nico Riera sorprendieron a sus seguidores al compartir cómo avanza la casa que están construyendo juntos y que planean disfrutar durante los próximos veranos. La pareja, que consolidó su relación en el último tiempo, decidió dar un paso importante y apostar por un hogar propio en un entorno natural y soñado.

Desde que comenzaron su vínculo en 2023, Thelma Fardin y Nico Riera se mostraron unidos y enfocados en proyectos en común. Esta vez, el desafío va más allá de lo profesional: compraron un terreno en Chapadmalal y avanzan a contrarreloj con una obra que busca convertirse en su refugio frente al mar.

A través de sus redes sociales, Thelma Fardin fue compartiendo distintos momentos del proceso. Entre ellos, mostró el plano inicial que ella misma dibujó y que luego fue tomado por la arquitecta para transformarlo en el proyecto oficial. Con entusiasmo, explicó que la idea nació de lo que vienen construyendo como pareja.

En uno de los videos más comentados, la actriz reflexionó sobre el significado del proyecto y expresó que todo lo que fueron creando a nivel emocional ahora se materializa en una casa en la costa. Además, adelantó que tienen la intención de mostrar cada etapa de la obra, desde los cimientos hasta los últimos detalles.

Sin embargo, no todo es simple. Thelma Fardin también reconoció que terminar la casa en apenas un mes representa un enorme desafío, tanto para ellos como para los profesionales que trabajan en la construcción. Aun así, se mostraron confiados y entusiasmados con el objetivo.

Por su parte, Nico Riera acompañó el proceso con la misma energía. En otro de los registros compartidos, se los pudo ver bailando sobre los cimientos, celebrando los avances y transmitiendo la felicidad que les genera este nuevo capítulo juntos.

La escena no tardó en viralizarse, ya que refleja un momento de intimidad y complicidad poco habitual. Entre risas, música y abrazos, Thelma Fardin y Nico Riera dejaron ver que el proyecto va mucho más allá de una simple vivienda.

Mientras la obra avanza, la pareja también comenzó a integrarse al barrio. Según contaron, ya tuvieron encuentros con sus futuros vecinos en Chapadmalal, acompañados por vino y charlas relajadas, dando inicio a la vida que imaginan frente al mar.