Quién es Ivana Figueiras, la mujer por la que Darío Cvitanich dejó a Chechu Bonelli

Si bien parecía que la noticia de su separación sería lo más impactante, en el correr de los días hubo algo que impactó aún más en el entorno de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli. Es que después de 14 años juntos y tres hijas en común, el exfutbolista y la periodista decidieron tomar caminos diferentes. Pero lo que más llamó la atención fue que él rápidamente decidió dar vuelta la página y entregarse al amor de la mano de Ivana Figueiras. Esto llevó a revelar quién es y a qué se dedica.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, la relación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras habría comenzado hace apenas un mes. Fueron amigos en común quienes los acercaron, y desde entonces el vínculo avanzó con naturalidad. Aunque todavía no se presentan como novios, los gestos entre ambos muestran que hay algo más que simples encuentros esporádicos.

De acuerdo a lo que trascendió en el programa, el exjugador ya habría sido presentado a la familia más íntima de Ivana, incluida su madre y hermanas. Lo que aún no sucedió es el paso inverso: Darío Cvitanich todavía no le presentó a sus hijas, quienes quedaron al cuidado de Chechu Bonelli en medio de esta reconfiguración familiar.

Ivana Figueiras, de 42 años, es hija del empresario Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond. Aunque su apellido siempre estuvo vinculado al poder económico, ella construyó su camino en el modelaje y más tarde como empresaria. En 2017 lanzó su propia marca de lencería y trajes de baño, Pompavana, con la que logró un lugar destacado dentro de la industria.

Su vida sentimental también tuvo capítulos resonantes. Entre 2012 y 2014 mantuvo una relación con Sebastián Ortega, ex de Guillermina Valdés. En aquel entonces, la pareja llegó a comprometerse y hasta planeó casamiento, pero finalmente atravesaron varias crisis personales que llevaron a la ruptura definitiva. Aquella etapa también fue muy mediática, aunque después decidió mantener un perfil más bajo.

Hoy, Ivana Figueiras es madre de dos hijas y combina la maternidad con su faceta emprendedora. La separación reciente de su expareja la había dejado en un momento de recomposición, pero según cuentan sus allegados, fue su grupo de amigas quien la animó a abrirse a la posibilidad de un nuevo romance. Y fue entonces cuando apareció Darío Cvitanich en su vida.

Con este nuevo capítulo, el exfutbolista y la modelo se convierten en una de las parejas más comentadas del momento, sobre todo por lo rápido que pasó de la separación al nuevo amor. Mientras tanto, Chechu Bonelli continúa enfocada en su carrera como periodista y en la crianza de sus hijas.