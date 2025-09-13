El romance secreto de Darío Cvitanich con una famosa deportista argentina

La vida personal de Darío Cvitanich siempre estuvo rodeada de rumores y versiones que alimentaron el interés del público. Tras su separación de Chechu Bonelli, distintas historias comenzaron a circular y, entre ellas, surgió la de un vínculo secreto con una reconocida deportista argentina. La noticia tomó fuerza en los últimos días y dejó al descubierto un costado poco conocido de su intimidad.

El nombre que resonó con más fuerza fue el de Gisela Dulko, extenista y expareja de Fernando Gago. Según trascendió, antes de formalizar con Ivana Figueiras, el exdelantero habría mantenido encuentros íntimos durante varios meses con la deportista, en una relación que se mantuvo en la más estricta reserva.

La versión fue confirmada en parte por Majo Martino en el programa Socios del Espectáculo (América TV), quien deslizó un enigmático que encendió las alarmas: “Una amiga de ella estaba indignada, porque estaba muy enganchada con Darío Cvitanich. Como todas, se le enganchan. Se veían en la casa de ella, pero él nunca la mostró públicamente”.

Este dato se sumó a la serie de vínculos atribuidos al exjugador en el último tiempo, donde también se mencionó a Cande Lecce. El patrón que señalan en los medios es llamativo: las mujeres que pasaron por su vida habrían quedado emocionalmente marcadas por la relación, lo que genera mayor interés en torno a su figura.

Sobre Gisela Dulko, Majo Martino añadió que la ruptura con su exmarido le había provocado un gran dolor, al punto de impactar en su vida personal y profesional. En ese marco, la aparición de Darío Cvitanich en su camino habría sido un refugio, aunque el vínculo no prosperó públicamente.

La sorpresa de la deportista habría sido aún mayor cuando se enteró de que el ex Banfield ya avanzaba con Ivana Figueiras. Según la periodista, la noticia no fue fácil de asimilar para ella, ya que la relación parecía haber tenido un peso importante en lo personal.

Mientras tanto, Darío Cvitanich decidió dar su versión. En una charla con Daniel Fava en A la Tarde, el exdelantero aseguró que no tenía nada que ocultar. “Es una separación que lleva más de seis meses”, sostuvo, desligándose de cualquier rumor de infidelidad.

El exfutbolista enfatizó que con Cecilia Bonelli la historia había terminado porque el amor se había acabado. En paralelo, admitió que llevaba apenas dos meses con Figueiras, dejando en claro que su presente sentimental ya estaba lejos de los rumores que lo rodean.