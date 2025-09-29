Mirtha Legrand incomodó a Sofía Zámolo al opinar fuerte sobre su hija

La última edición de La Noche de Mirtha dejó una escena que generó sorpresa en los espectadores y comentarios encendidos en las plataformas digitales. Lo que comenzó como un diálogo sensible y emotivo, terminó derivando en un momento incómodo entre la conductora y su invitada.

Sofía Zámolo había llegado al programa con un ánimo de apertura y recuerdo, compartiendo con emoción el difícil proceso de atravesar la pérdida de su madre. La charla fluía en un tono íntimo hasta que Mirtha Legrand decidió cambiar el rumbo con una de sus clásicas preguntas punzantes.

La conductora, fiel a su estilo frontal, quiso saber más sobre la hija de la modelo. Al preguntar su edad y recibir la respuesta de que en breve cumpliría cinco años, lanzó una repregunta que encendió la chispa del momento: “Tu chiquita se llama…”.

Cuando Sofía Zámolo respondió con el nombre de su hija, “California”, las cámaras captaron de inmediato el gesto de sorpresa en el rostro de la anfitriona. Sin demoras, Mirtha Legrand reaccionó con una frase que se volvió viral: “¿Te permitieron poner ese nombre? ¿Existe realmente ese nombre?”.

La modelo, sin perder la calma, explicó que la elección había sido de su pareja, Joe Uriburu, y relató cómo habían llegado a esa decisión. Sin embargo, lejos de dejar pasar el tema, la conductora insistió: “Es raro… no te digo que es feo, pero es raro”. Ese comentario generó risas nerviosas y un silencio que hizo evidente la tensión.

La situación pronto se trasladó a las redes sociales, donde muchos celebraron la espontaneidad de la conductora y otros criticaron lo que consideraron una falta de delicadeza. El debate se centró en la libertad de los padres para elegir nombres no convencionales y en el estilo directo que caracteriza a la “Chiqui”.

Sofía Zámolo, con una sonrisa diplomática, intentó restar dramatismo a lo sucedido, aunque el cruce ya se había convertido en uno de los momentos más comentados del fin de semana. Su reacción, entre la incomodidad y la serenidad, dejó en claro su intención de evitar cualquier confrontación.

Finalmente, Mirtha Legrand cerró el tema con la contundencia que la distingue, repitiendo su observación sin filtros. Y aunque la modelo defendió la originalidad de la elección, la frase de la conductora quedó flotando como el sello inconfundible de la velada: “Es raro… no te digo que es feo, pero es raro”.