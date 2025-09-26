Se suspendió la vigilia por Thiago Medina en el hospital: los motivos

La preocupación por el delicado estado de salud de Thiago Medina generó que sus seguidores y allegados organizaran una vigilia de oración en la puerta del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. La iniciativa buscaba acompañar al joven, que permanece internado en terapia intensiva tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás.

La cita estaba prevista para este viernes 26 de septiembre por la mañana, con la idea de reunir a fanáticos y vecinos que quisieran mostrar su apoyo mediante rezos y mensajes de aliento. Sin embargo, en las últimas horas la convocatoria fue suspendida y reprogramada para el sábado.

El cambio generó sorpresa entre quienes ya se preparaban para asistir, pero pronto se conocieron los motivos. En el programa Lape Club Social Informativo (América TV), la periodista Paula Varela anticipó que la vigilia no se llevaría a cabo en la fecha originalmente pensada y que había una razón de peso detrás de la decisión.

Minutos más tarde, la cronista Mercedes Mora, ubicada en la puerta del hospital, explicó en detalle lo ocurrido. Según señaló, el centro de salud tenía programada una jornada especial de celebración para el sector de enfermería, lo que hacía imposible compatibilizar ambos eventos.

La coexistencia de una actividad festiva interna con una reunión cargada de angustia y oración en la puerta del establecimiento se consideró inapropiada. Por eso, en conjunto con la familia de Thiago Medina, se resolvió postergar el encuentro para no generar superposición de emociones ni complicaciones logísticas.

La familia de Thiago Medina fue la encargada de comunicar la reprogramación a los seguidores. Según indicaron, la vigilia finalmente tendrá lugar el sábado por la mañana, en un ambiente más propicio para llevar adelante el encuentro de forma tranquila y ordenada.

Más allá de este imprevisto, la expectativa sigue siendo alta. Decenas de personas esperan poder acercarse al hospital para expresar su acompañamiento y pedir por la recuperación del joven, cuya salud continúa siendo un motivo de gran incertidumbre.

El caso de Thiago Medina mantiene en vilo tanto a su círculo íntimo como al público que lo sigue desde sus apariciones televisivas. La postergación de la vigilia no modifica la intención de quienes desean enviarle fuerzas en este difícil momento, con la esperanza de que el apoyo colectivo tenga un efecto positivo en su recuperación.