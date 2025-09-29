La prueba más fuerte de que Antonito De La Rúa y Shakira se reconciliaron

La noche neoyorquina fue escenario de un espectáculo que trascendió la música. En el marco del festival Global Citizen en Central Park, Shakira brilló con su energía y sus clásicos. Sin embargo, lo que más sorprendió al público no estuvo sobre el escenario, sino entre los asistentes.

En medio de los fanáticos que disfrutaban del show, se dejó ver Antonio de la Rúa, expareja de la artista, quien no pasó inadvertido. Su presencia no solo generó sorpresa, sino también una oleada de comentarios en redes sociales que inmediatamente comenzaron a hablar de una posible reconciliación.

El vínculo entre ambos se remonta al año 2000, cuando iniciaron una relación que se extendió por más de una década. La ruptura en 2010 dio lugar a tensiones, reclamos judiciales y distancia. Por eso, el hecho de verlos nuevamente cerca en estos tiempos llamó la atención de los seguidores de la cantante colombiana.

Durante el concierto, un video captó a Antonio de la Rúa de buen ánimo, respondiendo con sonrisas a quienes lo reconocían entre la multitud. A su lado también estuvieron su hermano Aíto, la actriz Calu Rivero y sus hijos, sumando aún más miradas a un encuentro que parece no haber sido casual.

En los últimos meses, los rumores fueron en aumento. Distintos medios informaron que Antonio habría acompañado a Shakira en otros conciertos, incluso en México. Todo esto se suma a las declaraciones del periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que fuentes cercanas ya le confirmaron que la pareja habría retomado el vínculo sentimental.

Según sus palabras, la reconciliación habría nacido a partir de un acercamiento laboral. De allí surgió una nueva conexión personal que habría derivado en sentimientos renovados. Además, destacó que la buena relación de Antonio de la Rúa con los hijos de Shakira habría sido un factor clave en esta segunda oportunidad.

La especulación también señala que la pareja estaría compartiendo tiempo bajo el mismo techo, aunque sin intención inmediata de hacerlo público. Los rumores sugieren que el gran anuncio podría darse cuando la gira llegue a la Argentina a fin de año.

El detalle más simbólico se dio cuando Shakira interpretó “Días de Enero”, una canción escrita en honor a Antonio durante sus años de relación. En ese preciso instante, las cámaras enfocaron al empresario, quien intentó ocultar su rostro. Un gesto mínimo, pero cargado de significado, que muchos interpretaron como la prueba más fuerte de este inesperado reencuentro.