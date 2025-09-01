Este sábado, Antonio de la Rúa, exmanager y expareja de Shakira, fue visto disfrutando del concierto que la cantante ofreció en el estadio GNP de México, avivando los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos.

Un video que se viralizó muestra al empresario sentado en las tribunas mientras la artista interpretaba “Días de Enero”. En las imágenes, De la Rúa aparece incómodo ante la filmación, mirando hacia un costado y cubriéndose parcialmente el rostro con la mano en la barbilla. Mientras tanto, el público vivía la euforia del momento, grabando con sus celulares.

Los seguidores no tardaron en reaccionar: “La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella”, “La mirada lo dice todo..” y “Sería lo máximo que estén juntos por siempre” fueron algunos de los mensajes que celebraron esta escena.

De la Rúa fan de Shakira

Esta no es la primera ocasión en que Antonio asiste a los recitales de Shakira. Durante la gira por Estados Unidos y Canadá, se lo vio desplazándose con naturalidad entre el equipo técnico y familiares de la cantante, portando una acreditación oficial que lo identificaba como parte del staff, lo que sugiere una relación cercana renovada a pesar de un pasado marcado por diferencias personales y la ruptura de su vínculo.

Semanas atrás, otro evento llamó la atención cuando Shakira fue vista en un restaurante de Miami junto a sus hijos Milan y Sasha y Antonio de la Rúa. Testigos indicaron que la reunión fue amena, sin cámaras ni atención mediática, y que ambos adultos parecían centrados en el bienestar de los niños.

En marzo, la presencia de la hija de Antonio en un show en Buenos Aires también alimentó las especulaciones. Agustina de la Rúa compartió en sus redes sociales imágenes de sus hijas y su sobrina, Zulu, durante el recital, destacando que las adolescentes formaron parte de “la manada”, el grupo de fanáticos que acompaña a Shakira en cada país, entrando junto a ella al Campo Argentino de Polo.

Antonio de la Rúa fue a ver a Shakira en un concierto previo al show en Argentina.

Estos encuentros y muestras públicas de cercanía son interpretados por muchos como indicios de un posible reencuentro sentimental entre Shakira y Antonio, aunque el estado actual de su relación sigue sin confirmarse.

Durante su relación, Antonio de la Rúa jugó un papel clave en el crecimiento internacional de Shakira, apoyando su carrera y gestionando su imagen. Tras su separación en 2010, ambos evitaron polémicas públicas y solo se reunieron ocasionalmente por cuestiones legales y comerciales.