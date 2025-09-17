Tras vender en tiempo récord todas las entradas para sus presentaciones del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez, Shakira decidió agregar un tercer show el jueves 11 de diciembre en Buenos Aires. Esta nueva fecha permitirá a la artista colombiana reencontrarse con sus fanáticos argentinos, reafirmando su conexión especial con el país.

La producción del concierto estará a cargo de Fénix Entertainment, que organiza este esperado evento que cerrará la etapa latinoamericana de la gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". En esta oportunidad, la gira llevará el subtítulo "Estoy Aquí", en homenaje a la canción que marcó el inicio de la carrera internacional de Shakira.

La alta demanda y la rapidez con la que se agotaron las entradas para las primeras dos fechas reflejan el fuerte vínculo que la cantante mantiene con su público argentino, consolidando a Buenos Aires como uno de los puntos más importantes en su recorrido artístico.

Cómo adquirir tus entradas

La preventa exclusiva para titulares de tarjetas Santander Visa comenzará el jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana, y se extenderá por 48 horas o hasta agotar el stock disponible, lo que suceda primero. Posteriormente, se abrirá la venta general con todos los medios de pago habilitados.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial entradauno.com, garantizando así un proceso seguro y confiable para los fanáticos que deseen asistir a este esperado encuentro.