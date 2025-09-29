A qué hora son los Premios Martín Fierro 2025 y la lista completa de nominados

Este lunes se vivirá una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Televisión, la gran cita anual que reconoce lo mejor de la pantalla chica argentina. La ceremonia comenzará a las 21, con transmisión en vivo por Telefe y Santiago del Moro a cargo de la conducción. Dos horas antes, a las 19, los invitados desfilarán por la alfombra roja en el Hotel Hilton.
Bajo la gestión de Luis Ventura en APTRA, el galardón ha ampliado sus categorías, aunque su objetivo sigue siendo el mismo: premiar la excelencia en la televisión y radio nacional. Este año, entre 35 ternas, las ficciones Margarita (Telefe) e Iosi, el espía arrepentido (Eltrece) destacan con más nominaciones, compitiendo en múltiples rubros de actuación, dirección y guion.
Margarita lidera con nueve nominaciones: Actriz protagonista de ficción (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro “Toti” Spangenberg), Actriz de reparto (Julia Calvo), Actor de reparto (Rafael Ferro), Autor/Guionista (Leandro Calderone y Cris Morena) y Dirección (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari).
Iosi, el espía arrepentido sumó seis menciones: Actriz protagonista (Natalia Oreiro), Actor de reparto (Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi), Autor/Guionista (Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman) y Dirección (Daniel Burman y Sebastián Borensztein).
En reality shows, Bake Off Famosos (Telefe) obtuvo nominaciones a Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción, mientras que El Encargado (Eltrece) fue reconocido en Actor protagonista de ficción, Autor/Guionista y Dirección, al igual que Terapia Alternativa.
Lista completa de nominados 2025
Reality:
-
Cantando 2024 - América
-
Gran Hermano 2024 - Telefe
-
Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Jurados:
-
Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
-
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
-
Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Interés General:
-
La Noche de Mirtha - Eltrece
-
Nara que ver - El Nueve
-
Susana Giménez - Telefe
Noticiero Nocturno:
-
América Noticias - América
-
Telefe Noticias - Telefe
-
Telenoche - Eltrece
Labor periodística femenina:
-
Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
-
Soledad Larghi - América Noticias - América
-
Romina Manguel - Opinión Pública - El Nueve
-
Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina:
-
Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
-
Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
-
Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ficción:
-
El Encargado - Eltrece
-
El Método - El Nueve
-
Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-
Margarita - Telefe
Magazine:
-
A la Barbarossa - Telefe
-
Cortá por Lozano - Telefe
-
DDM - América
-
Mañanísima - Eltrece
Big Show:
-
Bake Off Famosos - Telefe
-
La noche perfecta - Eltrece
-
Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina:
-
Pamela David - Desayuno americano - América
-
Mariana Fabbiani - DDM - América
-
Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
-
Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
-
Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
-
Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Labor en conducción masculina:
-
Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
-
Iván de Pineda - Escape perfecto / Iván de viaje - Telefe
-
Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
-
Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Panelista:
-
Luis Bremer - A la tarde - América
-
Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
-
David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
-
Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento:
-
¡Ahora Caigo! - Eltrece
-
Escape perfecto - Telefe
-
Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero:
-
Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
-
Cecilia Insinga - Arriba Argentinos / Mediodía Noticias - Eltrece
-
Oliver Quiroz - A la tarde - América
-
Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico:
-
Bendita - El Nueve
-
Pares de comedia - NET
-
Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción:
-
Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
-
Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
-
Benjamín Vicuña - Terapia Alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción:
-
Isabel Macedo - Margarita - Telefe
-
Natalia Oreiro - Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-
Carla Peterson - Terapia Alternativa - Eltrece
Periodístico:
-
A la tarde - América
-
GPS - América
-
LAM - América
Producción Integral:
-
Bake Off Famosos - Telefe
-
Survivor, Expedición Robinson - Telefe
-
Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía:
-
Ariel en su salsa - Telefe
-
Comer para creer - América
-
Qué mañana! - El Nueve
Revelación:
-
Lola Abraldes - Margarita - Telefe
-
Mora Bianchi - Margarita - Telefe
-
Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística:
-
Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
-
Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
-
Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical:
-
La Peña de Morfi - Telefe
-
Pasión de Sábado - América
-
Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno:
-
Arriba Argentinos - Eltrece
-
El Noticiero de la Gente - Telefe
-
Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo:
-
Carburando - Eltrece
-
Conmebol Libertadores - Telefe
-
Copa América - Telefe
-
Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content:
-
El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi - Telefe
-
Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
-
Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario:
-
Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
-
Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
-
Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
-
Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto:
-
Julia Calvo - Margarita - Telefe
-
Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
-
Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto:
-
Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-
Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-
Rafael Ferro - Margarita - Telefe
Cultural / educativo:
-
Argentina de Película – América
-
Proyecto Tierras – Telefe
-
Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista:
-
Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
-
Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita - Telefe
-
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado - Eltrece
Viajes / turismo:
-
Iván de viaje - Telefe
-
Resto del mundo - Eltrece
-
Tenés que ir - El Nueve
Programa de Servicio:
-
Adn buena salud - Televisión Pública
-
BA Emergencias - El Nueve
-
Intelexis Mujer - NET
Director:
-
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
-
Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – Eltrece
-
Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción:
-
Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
-
Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
-
Ramiro Vicente - Telefe Noticias – Telefe
-
Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe
Con la alfombra roja, los favoritos de la noche y la transmisión en vivo a partir de las 21, los Martín Fierro 2025 prometen celebrar el talento nacional en una velada cargada de glamour, emoción y reconocimiento.