A qué hora son los Premios Martín Fierro 2025 y la lista completa de nominados

Este lunes se vivirá una nueva edición de los Premios Martín Fierro de Televisión, la gran cita anual que reconoce lo mejor de la pantalla chica argentina. La ceremonia comenzará a las 21, con transmisión en vivo por Telefe y Santiago del Moro a cargo de la conducción. Dos horas antes, a las 19, los invitados desfilarán por la alfombra roja en el Hotel Hilton.

Bajo la gestión de Luis Ventura en APTRA, el galardón ha ampliado sus categorías, aunque su objetivo sigue siendo el mismo: premiar la excelencia en la televisión y radio nacional. Este año, entre 35 ternas, las ficciones Margarita (Telefe) e Iosi, el espía arrepentido (Eltrece) destacan con más nominaciones, compitiendo en múltiples rubros de actuación, dirección y guion.

Margarita lidera con nueve nominaciones: Actriz protagonista de ficción (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro “Toti” Spangenberg), Actriz de reparto (Julia Calvo), Actor de reparto (Rafael Ferro), Autor/Guionista (Leandro Calderone y Cris Morena) y Dirección (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari).

Iosi, el espía arrepentido sumó seis menciones: Actriz protagonista (Natalia Oreiro), Actor de reparto (Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi), Autor/Guionista (Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman) y Dirección (Daniel Burman y Sebastián Borensztein).

En reality shows, Bake Off Famosos (Telefe) obtuvo nominaciones a Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción, mientras que El Encargado (Eltrece) fue reconocido en Actor protagonista de ficción, Autor/Guionista y Dirección, al igual que Terapia Alternativa.

Lista completa de nominados 2025

Reality:

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Jurados:

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General:

La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno:

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina:

Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión Pública - El Nueve

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina:

Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción:

El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe

Magazine:

A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América

Mañanísima - Eltrece

Big Show:

Bake Off Famosos - Telefe

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina:

Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina:

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto / Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista:

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento:

¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero:

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos / Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico:

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción:

Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia Alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción:

Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia Alternativa - Eltrece

Periodístico:

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América

Producción Integral:

Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía:

Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve

Revelación:

Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística:

Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical:

La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno:

Arriba Argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo:

Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content:

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi - Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario:

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto:

Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Actor de reparto:

Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo:

Argentina de Película – América

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista:

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita - Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado - Eltrece

Viajes / turismo:

Iván de viaje - Telefe

Resto del mundo - Eltrece

Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio:

Adn buena salud - Televisión Pública

BA Emergencias - El Nueve

Intelexis Mujer - NET

Director:

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – Eltrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción:

Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América

Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe

Ramiro Vicente - Telefe Noticias – Telefe

Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

Con la alfombra roja, los favoritos de la noche y la transmisión en vivo a partir de las 21, los Martín Fierro 2025 prometen celebrar el talento nacional en una velada cargada de glamour, emoción y reconocimiento.