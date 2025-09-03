La foto incómoda de Gimena Accardi y Andrés Gil que desató polémica

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Lo que parecía un matrimonio sólido, con casi dos décadas de historia, terminó en medio de rumores, especulaciones y confesiones inesperadas. Aunque en un primer momento se señaló a Vázquez como posible responsable, fue la propia actriz quien admitió públicamente haber sido infiel, cambiando por completo el rumbo de la historia.

Desde entonces, todas las miradas apuntaron a su compañero de obra, Andrés Gil. Ambos protagonizan En otras palabras, una pieza teatral que inició su recorrido en marzo de 2024 y que actualmente atraviesa sus últimas funciones en una gira nacional. La cercanía entre los actores alimentó teorías sobre un posible vínculo amoroso, algo que Gimena Accardi se encargó de desmentir en varias oportunidades.

El detalle que no pasó desapercibido es que Andrés Gil mantiene una relación estable con Cande Vetrano, con quien además formó recientemente una familia. En este contexto, Gimena Accardi aclaró que su aventura fue con alguien ajeno al ambiente, intentando despejar cualquier señalamiento contra su colega. Sin embargo, los rumores no desaparecieron y cada gesto público se analiza con lupa.

En medio de este clima de suspicacias, la actriz compartió en sus redes sociales una serie de fotos de despedida junto al elenco de la obra. En una de esas imágenes, tanto ella como Andrés Gil aparecen en el centro del escenario, rodeados por el resto del equipo. Aunque a simple vista se trata de una postal de grupo, un detalle generó comentarios inmediatos.

Una usuaria envió la foto a la cuenta de espectáculos Gossipeame, destacando la supuesta distancia corporal entre Gimena Accardi y Gil. La administradora de la cuenta, Pochi, no dudó en compartir la observación con sus seguidores y agregó su propia mirada: “Me genera incomodidad hasta a mí”, escribió, dejando en claro que percibió cierta tensión en la postura de ambos.

Las redes sociales se hicieron eco rápidamente y la foto comenzó a circular con distintas interpretaciones. Para algunos, la distancia es apenas un gesto casual en medio de una foto grupal. Para otros, se trata de una señal evidente de incomodidad, posiblemente relacionada con los rumores que rodearon a los actores en las últimas semanas.

La situación se volvió aún más comentada porque la obra está producida y dirigida nada menos que por Nico Vázquez, exmarido de Gimena Accardi. Este detalle alimenta aún más la polémica, ya que la convivencia profesional entre los tres resulta, cuanto menos, llamativa en este escenario.

En paralelo, Andrés Gil también rompió el silencio hace pocos días. En una entrevista televisiva, el actor rechazó ser el tercero en discordia y se mostró molesto por la repercusión mediática. Mientras tanto, Gimena Accardi insiste en que su infidelidad fue con una persona anónima y sin relación con el ambiente artístico. Aun así, la “foto incómoda” continúa dando de qué hablar.