Emilia Attias habló por primera vez de su embarazo: ¿es verdad?

Las versiones sobre un posible embarazo de Emilia Attias venían circulando con fuerza en redes sociales en las últimas semanas. Sin embargo, la actriz y modelo decidió enfrentar los rumores de una manera poco convencional y que dejó a todos sorprendidos: con humor e ironía.

En su cuenta de Instagram, Emilia Attias publicó la imagen del vidrio trasero de un auto con un particular mensaje en inglés: “No baby on board, so please feel free to run into me” (“No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocarme”). Lejos de confirmar las especulaciones, la artista utilizó un recurso irónico que rápidamente se transformó en el comentario más replicado por sus seguidores.

La publicación no solo incluyó esa frase llamativa, sino también retazos de su vida cotidiana y reflexiones personales. De inmediato, los usuarios interpretaron el gesto como una clara respuesta a quienes daban por sentado que estaba transitando un embarazo. De esa forma, la actriz dejó entrever que la maternidad, por ahora, no es parte de sus planes inmediatos.

La vida sentimental de Emilia Attias sigue generando interés desde su separación de Turco Naim, con quien compartió casi dos décadas y tuvo una hija en común, Gina. El vínculo entre ambos volvió a ser tema de conversación cuando ella, en una entrevista televisiva, se enteró en vivo de la nueva relación de su expareja con la cineasta Tamae Garateguy. Su reacción, lejos de mostrar enojo, destacó la importancia de mantener la paz familiar.

“Él es un excelente padre, lo adoro y lo voy a amar siempre como persona”, expresó en ese momento Emilia Attias, marcando que la prioridad está puesta en su hija. También reconoció que la separación no fue fácil, pero subrayó que el tiempo les permitió construir un vínculo respetuoso y con diálogo.

Al ser consultada sobre la supuesta relación de Naim, Emilia Attias mostró sorpresa y, con mucha serenidad, deseó lo mejor para su exmarido: “No sabía eso. ¡Ojalá que sea muy feliz!”. Con esas palabras dejó en claro que, más allá de las diferencias, busca que prime la armonía en el entorno familiar.

Actualmente, la actriz atraviesa una etapa más reservada en su vida personal. En pareja con el empresario Guillermo Freire, contó que la relación avanza con tranquilidad y sin convivencia, privilegiando la felicidad y el crecimiento mutuo.

Con su estilo descontracturado y sincero, Emilia Attias volvió a demostrar que prefiere reírse de las especulaciones y seguir apostando a su bienestar personal. Por ahora, la maternidad no forma parte de sus noticias, aunque las miradas siguen atentas a cada paso de su presente.

