Evelyn Botto sorprendió con su confesión sobre Fede Bal: “Él sale con…”

En las últimas semanas, la relación entre Evelyn Botto y Fede Bal llamó la atención del público. Aunque el conductor ya había compartido algunas definiciones sobre el vínculo, fue la primera vez que la actriz decidió hablar de manera extensa. La charla se dio en el programa Ya fue Todo, donde explicó cómo atraviesa este presente tanto en lo personal como en lo mediático.

Evelyn Botto comenzó contando que se siente “recontenta y trabajando mucho”, aunque también admitió estar algo cansada. Sobre el impacto de la exposición mediática, confesó que aprendió a restarle dramatismo y a disfrutar más del momento. “Nada es tan grave, hay que divertirse un poco más”, reflexionó, remarcando que hoy logra llevar la situación con mayor calma.

Al profundizar en cómo vive su relación con Fede Bal, reconoció que recurrió a la terapia para ordenar pensamientos. “Me dijeron: ‘Ya está, no hiciste nada grave’. Pasan cosas peores en el país. Vos tuviste una cita, no fue nada grave”, relató, sorprendiendo al usar por primera vez esa palabra públicamente para describir el encuentro con el conductor de Resto del Mundo.

Evelyn Botto también aclaró que entre ambos existe buena onda, pero sin compromisos. “Cuando tenemos un tiempito y ganas coincidimos, pero él sale con otra gente y yo también”, expresó con naturalidad. Incluso tomó con humor las declaraciones de Carmen Barbieri sobre los gustos de su hijo: “Me da gracia, no dice nada que no sepamos”.

Consultada sobre la posibilidad de enamorarse, fue categórica: “No lo pensé, por ahora estoy bien así. No quiero enroscarme, necesito paz porque la vida laboral ya es un quilombo”. Su postura se mantuvo firme en no proyectar compromisos ni formalizaciones a futuro.

Por su parte, Fede Bal ya había manifestado públicamente que evita usar palabras como “novio” o “compromiso”, porque considera que generan etiquetas innecesarias. En entrevistas recientes subrayó la importancia de vivir los vínculos con libertad.

El conductor, además, no escatimó elogios hacia su compañera. La describió como “muy talentosa a otros niveles” y admitió que siente una fuerte atracción hacia ella. “Me gusta mucho compartir momentos artísticos, cocinar, hablar…”, reconoció, aunque prefirió no dar más detalles al aire.

Entre risas, Fede Bal llegó a bromear con la idea de estar enamorado, aunque enseguida se corrigió. De todas formas, sus palabras dejaron en evidencia la conexión especial que comparten. Evelyn Botto, en tanto, elige disfrutar el presente sin presiones y con la tranquilidad de que las cosas se den naturalmente.