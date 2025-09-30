El insólito blooper de Susana Giménez al nombrar a un famoso cantante: “Ah… ¡Ese!”

La última edición de los Premios Martín Fierro dejó una catarata de momentos para recordar, pero uno en particular se llevó todos los flashes. La protagonista fue, una vez más, Susana Giménez, quien sumó a su lista de anécdotas un blooper que desató risas en la sala y rápidamente se volvió tendencia en internet.

Susana Giménez había subido al escenario del Hotel Hilton para recibir el reconocimiento a la Mejor Labor en Conducción Femenina. En su discurso, quiso repasar brevemente su extensa carrera televisiva, marcada por más de tres décadas en pantalla, y aprovechar el instante para destacar a las nuevas generaciones de artistas.

Entre los nombres mencionados, aparecieron figuras de la música urbana como María Becerra y Nathy Peluso. Sin embargo, cuando llegó el turno de referirse al cordobés Luck Ra, la diva confundió por completo el nombre y lo rebautizó de manera insólita.

“Ru-cau”, fue lo que pronunció la animadora, en un claro error que mezcló al cantante con el político Carlos Ruckauf. La confusión provocó carcajadas inmediatas entre los invitados, que no dudaron en corregirla desde las mesas mientras ella sostenía el micrófono con su habitual frescura.

Lejos de incomodarse, Susana Giménez se sumó a la risa general y reconoció el desliz con humor: “Perdoname Luck Ra, me equivoqué, pero me pasa siempre”. Su reacción natural reforzó la simpatía del momento, que enseguida fue catalogado como la perlita más divertida de la ceremonia.

Las redes sociales amplificaron el episodio casi al instante. Memes, videos editados y comentarios jocosos comenzaron a circular en Twitter e Instagram, demostrando una vez más la capacidad de la diva para generar repercusión con cada gesto o frase inesperada.

El blooper se sumó a la larga lista de anécdotas que la acompañan en su carrera, recordando que parte del encanto de la conductora radica en su espontaneidad y en su facilidad para convertir un error en un momento televisivo inolvidable.

Aun con pocas apariciones en la pantalla durante la temporada 2024, Susana Giménez demostró que su vigencia no se mide en cantidad de programas, sino en la capacidad de transformar cada presentación en un show cargado de risas y sorpresas. Una vez más, se retiró ovacionada, con premio en mano y con un nuevo capítulo que quedará en la memoria de la televisión argentina.