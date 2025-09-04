Everlong vuelve a Neuquén con un show imponente en homenaje a Foo Fighters

Este domingo 7 de septiembre, la ciudad de Neuquén será testigo de una noche cargada de energía, emoción y rock del bueno. Everlong, la banda tributo a Foo Fighters que viene creciendo a pasos agigantados desde su debut en 2023, se presentará en Mood Live (Ministro González 40) con un espectáculo que promete ser inolvidable.

Con una puesta en escena impactante y un setlist que recorre toda la carrera de los Foo, Everlong subirá al escenario con una lista de casi 30 canciones, incluyendo clásicos que sonaron en sus shows anteriores y sorpresas inéditas fuera del catálogo habitual. La presentación tendrá una duración de más de dos horas e incluirá invitados especiales, consolidando lo que ya es uno de los shows tributo más trabajados y fieles del país.

La banda está integrada por Cesar Valenzuela (voz líder y guitarra), Andrés Bejarano (guitarra y coros), Julian Braicovich (guitarra y coros), Luciano Walter (bajo) y Marcos Quintana (batería). Juntos, logran captar no solo el sonido, sino también la esencia emocional y visual de los Foo Fighters, rindiendo homenaje con profundo respeto a la obra de Dave Grohl y compañía.

La idea de formar Everlong nació hace varios años, de la mano de Andrés Bejarano, pero su concreción se vio retrasada por el impactante fallecimiento de Taylor Hawkins en 2022, un hecho que golpeó de lleno a los fanáticos y marcó el espíritu con el que la banda encara hoy cada show: con mística, respeto y amor por la música que los inspiró desde siempre.

Luego de su debut en la Fiesta Nacional de la Confluencia, este será el primer show del año en Neuquén para Everlong, que ya ha cosechado elogios en cada una de sus presentaciones. La cita es imperdible para los amantes del rock alternativo y, en especial, para quienes sienten a Foo Fighters como parte de la banda sonora de sus vidas.