Fabiana Cantilo, la reconocida cantautora que llegaría el próximo viernes en Mood Live (Ministro González 40), anunció la reprogramación de su espectáculo, a raíz de una problema personal de salud.

Tal como la había anticipado la propia artista, la propuesta tenía como base “una voz que atraviesa el tiempo, un show que vibra con el alma”, con lo cual prometía emocionar a varias generaciones de fans.

Sin embargo, por cuestiones de la salud de cantante, esa cita se postergará hasta el próximo 31 de octubre.

Fabiana Cantilo suspendió su presentación en Mood Live: qué pasará con las entradas compradas

“Por motivos de salud, el show de Fabiana Cantilo previsto para este viernes 05/10, será reprogramado al viernes 31/10”, anunciaron desde la organización.

De esta manera, explicaron que las entradas ya adquiridas sirven para la nueva fecha. Asimismo, quienes deseen la devolución de su dinero, podrán gestionarlo a través del portal de Protickets.

La artista, que es un ícono indiscutible del rock nacional, pasó por la región en febrero pasado, con un repertorio cargado de clásicos que marcaron una época, como así también nuevas composiciones que muestran su versatilidad y profundidad artística.