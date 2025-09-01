El triste mensaje de Ximena Capristo para recordar a Silvina Luna a dos años de su muerte

El 31 de agosto volvió a ser una fecha cargada de dolor para quienes conocieron y amaron a Silvina Luna. A dos años de su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes en su memoria, y uno de los más sentidos fue el de Ximena Capristo, a quien conoció en Gran Hermano y la acompañó en la clínica durante sus últimos días. La panelista eligió recordar a su amiga con palabras breves pero cargadas de emoción.

En una historia de Instagram, Ximena Capristo escribió frases que reflejan la ausencia y la nostalgia. “Tu luz sigue brillando y vive en quienes te amamos”, expresó primero, acompañando la publicación con una foto de Silvina Luna. Después agregó: “Hoy se cumplen dos años de este desenlace horrible que jamás hubiera imaginado”. Finalmente, cerró con una dedicatoria íntima: “Te extraño mucho, gordi”.

La actriz y modelo falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, tras una larga batalla con los problemas de salud derivados de una cirugía estética realizada en 2011. Todo eso a manos de Aníbal Lotocki, quien le propició sustancias tóxicas que con el tiempo le provocaron serias complicaciones, entre ellas insuficiencia renal crónica.

Durante años, Silvina Luna debió someterse a diálisis para poder continuar con su vida cotidiana. La hipercalcemia —un exceso de calcio en sangre— agravó su cuadro y limitó aún más su calidad de vida. Pese a todo, ella nunca dejó de mostrarse fuerte en público, compartiendo con sus seguidores mensajes de esperanza y la ilusión de algún día recibir un trasplante de riñón.

Sin embargo, la situación se volvió crítica a mediados de 2023, cuando fue internada en el Hospital Italiano. Allí permaneció durante 79 días, mientras familiares, amigos y fanáticos aguardaban por noticias sobre su evolución. Entre ellos se encontraba la Negra y su pareja, Gustavo Conti, como sus más cercanos. Pese a la esperanza, lamentablemente, su cuadro se complicó con una infección generalizada y terminó falleciendo, dejando una herida imposible de cerrar en quienes la acompañaron.

Para Ximena Capristo, la fecha no pasó desapercibida. El vínculo entre ambas había nacido en el ambiente artístico y se había fortalecido con el tiempo, al punto de convertirse en una amistad inquebrantable. Por eso, su mensaje no solo recordó a la modelo, sino que también reflejó la huella imborrable que dejó en la vida de quienes la conocieron de cerca.